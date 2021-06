Een kleine opsteker voor Valtteri Bottas: de Fin hoeft niet bang te zijn dat Mercedes hem de pech die hij dit jaar heeft gehad aanrekent bij het maken van een rijderskeuze voor 2022.

En dat is ongetwijfeld welkom nieuws voor Bottas, want de Fin kent dit jaar de nodige pech. Denk aan de rampzalige pitstop in Monaco die hem een tweede plaats kostte, of eerdere trage stops in Bahrein en Portugal. Daarnaast had hij in Bakoe natuurlijk een rampweekend, volgens Bottas zelf mogelijk omdat er iets mis was met zijn auto.

Lees ook: Bottas radeloos: ‘Het is heel vreemd, ik kon nog geen Aston Martin bijhouden’

“Valtteri heeft dit jaar weer zoveel pech – denk bijvoorbeeld aan Monaco – dat het eigenlijk moeilijk te geloven is”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff in gesprek met Motorsport-Total. “Wij houden daar echter zeker rekening mee terwijl we onze rijderskeuze maken voor volgend jaar”, stelt Wolff Bottas wat dat betreft gerust.

Duidelijkheid rond de zomerstop?

Mercedes heeft zoals bekend op papier twee stoeltjes vrij voor 2022. Eén daarvan is natuurlijk gereserveerd voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die al heeft aangegeven graag door te gaan. De strijd om het tweede zitje gaat in principe tussen Bottas en Mercedes-junior George Russell.

Bottas zelf verklaarde afgelopen weekend in Azerbeidzjan nog niet bezig te zijn met zijn toekomst, maar wel voor de zomerstop het gesprek aan te willen gaan. Russell, die momenteel bij Williams gestald is, hoopt ook rond de zomerstop duidelijkheid te hebben.

Excuusje van Wolff

Volgens geruchten in de paddock zou Bottas mogelijk al hebben gehoord dat hij zijn zitje in 2022 aan Russell verliest. Wolff weerspreekt echter dat er al een beslissing is gemaakt. Ook komt hij terug op zijn opmerking dat Bottas een deel van de schuld droeg voor zijn mislukte pitstop in Monaco, omdat hij zijn auto niet goed geparkeerd zou hebben. “Daar zat ik fout. Ik zei dat hij een paar centimeter verkeerd stond, maar hij stond precies goed.”

Lees ook: Bottas ‘wel verrast’ door kritiek Wolff na mislukte pitstop Monaco