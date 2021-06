Valtteri Bottas heeft toegegeven dat hij ‘best een beetje verrast’ was door de opmerking van Mercedes-teambaas Toto Wolff dat Bottas zelf misschien ook blaam trof voor zijn rampzalige pitstop in Monaco.

Bottas verloor in Monaco een mogelijke tweede plaats doordat zijn rechter voorwiel niet los kwam. De wielmoer was compleet glad geslepen nadat de wheel gun er niet juist op werd gezet. Technisch directeur James Allison weet het aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Volgens Wolff was één daarvan echter dat Bottas zijn bolide ‘niet perfect op zijn plek zette’, waardoor de monteur (‘één van de beste die we hebben’) onder een hoek moest werken.

Lees ook: Wolff: ‘Ferrari probeerde Mercedes nog te helpen met wiel van Bottas’

Gevraagd of die opmerking van Wolff hem heeft verrast, omdat Mercedes bekend staat om haar cultuur waarin fouten gemaakt kunnen worden zonder dat er met de vinger wordt gewezen, geeft Bottas toe van wel. “Het heeft me wel wat verrast, ja.” Ook omdat Bottas de video van de pitstop nog heeft teruggezien. “En volgens mij stond ik precies goed in de pitbox. Dus ja, wel verrast.”

Bottas heeft het er echter nog niet met Wolff over gehad, zegt hij. Volgens de Fin is het overigens niet zo dat de sfeer binnen Mercedes harder wordt nu het onder druk staat. “Nee, we hebben een geweldige teamspirit en zullen de rijen ook sluiten. Er wacht ons inderdaad een geweldig gevecht met Red Bull en – op sommige circuits – Ferrari. Dat motiveert ons echter alleen maar.”

Lees ook: Langste pitstop ooit? Mercedes kan wiel Bottas er pas in de fabriek af halen