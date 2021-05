Rivaal Ferrari heeft Mercedes na de Grand Prix van Monaco nog een helpende hand (en hamer en zaag) geboden om te proberen het wiel van Valtteri Bottas’ Mercedes los te krijgen. Tevergeefs, zoals inmiddels bekend mag zijn.

Nadat Mercedes-teambaas Toto Wolff kort na de race nog half grapte dat er een metaalschaar nodig zou zijn om het bij een pitstop niet los te krijgen rechter voorwiel van Bottas’ auto te halen, vertelde technisch directeur James Allison later dat het wiel echt niet los te krijgen was. “De auto van Bottas staat nog in de garage met het wiel eraan. We moeten het op de fabriek doen.”

De dremel moet er daarbij aan te pas komen. Die zit blijkbaar niet standaard in de gereedschapskist die Mercedes meeneemt naar Grands Prix. In Monaco zelf heeft het team het wel met hulp van Ferrari nog met wat ander gereedschap geprobeerd. “Ferrari heeft ons geholpen met wat zwaarder gereedschap, een hamer en een zaag”, vertelt Wolff, al mocht dat dus niet baten.

Treft Bottas blaam?

Wolff verdedigt tegenover de Duitse publicatie ook de monteur nog die altijd rechtsvoor het wiel doet bij Bottas’ pitstops. “Dat is één van de beste en fitste monteurs die we hebben.” Zoals Allison al heeft uitgelegd, lijkt het zo een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Waar ook Bottas volgens Wolff een rol in speelde. “Hij stond niet perfect op zijn plek in de pits, dus de monteur moest de wheel gun er ook onder een hoek op zetten”, was ook dat een factor.

