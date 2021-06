Afgelopen weekend in Azerbeidzjan leverde Mercedes hun nieuwe motoren aan de klantenteams. Honda besloot hun levering een Grand Prix uit te stellen. Geen week te laat, want in Bakoe piepte en kraakte van alles. Op het circuit van Paul Ricard is de verbeterde betrouwbaarheid dus mooi meegenomen.

Honda beleefde een goed weekend in Bakoe. Max Verstappen bleef leider in het wereldkampioenschap en de Honda-motoren in de auto’s van Pierre Gasly en Sergio Pérez vonden hun weg naar het podium. Voor Pérez, die de hoogste trede beklom, zat een overwinningsronde er helaas niet in. Vlak na de finish parkeerde hij zijn RB16B vanwege het wegvallen van hydraulische druk.

Blijkbaar zakte de hydraulische druk de hele race al langzaam weg. Aan de pitmuur van Red Bull heerste grote bezorgdheid of de auto de finish wel zou halen. Pérez moest daarom extra voorzichtig zijn tijdens de opwarmronde richting de tweede herstart. De stuurbekrachtiging was ook verbonden aan de hydrauliek en Red Bull wilde alle onderdelen zo min mogelijk belasten. “Ik mocht van het team niet slingeren”, zegt de Mexicaan. “Dus ik had koude banden, terwijl die van Lewis naast me warm waren.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Ook Pierre Gasly kampte met problemen. Zijn Honda-motor verloor halverwege de race vermogen. “Dat kostte topsnelheid en maakte hem kwetsbaar op de rechte stukken”, legt AlphaTauri-teambaas Franz Tost uit. Door de technische problemen werd Gasly tijdens de race door Sebastian Vettel gepasseerd en moest hij in de laatste ronde alle zeilen bijzetten om Charles Leclerc nog van zich af te houden. Uiteindelijk lukte het de Fransman wel om zijn derde plek veilig te stellen.

In Frankrijk krijgen de klantenteams van Honda een nieuwe motor. Deze nieuwe krachtbron moet volgens Auto, Motor und Sport betrouwbaarder zijn, wat betekent dat ook het vermogen opgeschroefd zou kunnen worden. Het extra vermogen is zeker welkom voor het team van Red Bull, dat op het circuit van Paul Ricard zal proberen zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder uit te bouwen.