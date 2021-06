Mark ‘Aussie Grit‘ Webber stond bekend als een stoere coureur, maar gilde het afgelopen zondag als commentator uit toen Lewis Hamilton zich bij de herstart in Bakoe verremde bij zijn mislukte inhaalactie op Sergio Pérez.

Webber zat in het commentaarhokje voor het Britse Channel 4 en leefde duidelijk mee. De normaal om zijn typisch Australische tongval bekendstaande ex-coureur leek ook zijn twee collega’s even compleet te verrassen met zijn hoge gil.

Lees ook: Van euforie naar ongeloof: zo reageerde Toto Wolff bij de herstart van Hamilton in Bakoe

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

De opvallende hoge gil van Webber kon ook op een gevatte reactie van ex-teamgenoot Nico Rosberg rekenen. De Duitser werd door Webber in hun tijd bij Williams ‘Britney’ genoemd, vanwege zijn lange blonde lokken, net als popster Britney Spears. “Zo mag hij me nu echt nooit meer noemen”, reageert Rosberg.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Weddenschap

Dat Webber zo in het moment zat, is wellicht niet gek. De Aussie vertelde eerder aan FORMULE 1 Magazine hij een weddenschap ‘om een doos goede wijn’ heeft met een vriend heeft over wie dit jaar de titel wint: Hamilton of Max Verstappen.

“Ik wil Max graag zien winnen. Ik ben nog steeds nauw verbonden met Red Bull en als het hem lukt wereldkampioen te worden, is dat iets bijzonders. Het zou ook goed voor de sport zijn, natuurlijk. Dat is wat ik graag wil, hier spreekt mijn hart. Maar het frustrerende voor mij is dat ik zeg dat Lewis weer de titel gaat winnen, met nog drie races te gaan.”

Lees ook: Wolff verwijt Hamilton niets na gemiste kans in Bakoe: ‘Het was een… vingerprobleem’

Een van de redenen daarvoor is dat Webber zich ‘nog steeds’ zorgen maakt om de betrouwbaarheid van de Honda-motor. “Ik zal blij zijn als ik het verkeerd heb en de weddenschap verlies. Voor veel kijkers zal het frustrerend zijn als Lewis zijn achtste titel wint, maar je moet toch ook grote bewondering hebben voor wat hij doet.”