Lewis Hamilton kreeg in Bakoe een geweldige kans om de leiding in het kampioenschap opnieuw over te nemen. Bij de herstart leek de wereldkampioen die kans ook heel even te benutten, tot hij rechtdoor schoot door problemen met zijn rembalans. Mercedes-teambaas Toto Wolff geloofde zijn ogen niet.

Mercedes verspreidde na de Grote Prijs van Azerbeidzjan op sociale media een filmpje van de reactie van Toto Wolff tijdens de herstart, waarbij Lewis Hamilton zich verremde. Op de beelden is te zien hoe de euforie van Wolff in enkele ogenblikken verandert in ongeloof. “Ye.. No, no, no!”, roept de Oostenrijker. Uit frustratie sloopt hij bijna zijn hoofdtelefoon. Zijn desk blijft verrassend genoeg wel gespaard deze keer.

