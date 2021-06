Twee races, zeven punten. Dat is de schamele oogst voor Mercedes na de optredens in de straten van achtereenvolgens Monaco en Bakoe. Nou liggen stratencircuits Mercedes traditioneel niet geweldig, maar zowel qua performance als operationeel was het volgens teambaas Toto Wolff niet goed genoeg. “Dit is niet acceptabel.”

Een maand geleden, na de Spaanse Grand Prix, stond Mercedes nog fier bovenaan bij de constructeurs. Met 141 punten bedroeg de voorsprong op rivaal Red Bull liefst 29 punten. Belangrijker nog: Mercedes leek de titelstrijd gekanteld te hebben, het momentum te hebben gegrepen. Flash forward naar het heden en Mercedes kijkt twee races later met een totaal van 148 punten tegen een achterstand 26 punten op Red Bull aan. Een swing van liefst 55 punten.

“Ik voel me destroyed, vernietigd”, erkent Wolff na de zeperd in Bakoe. Voor Lewis Hamilton, zegt hij, geldt hetzelfde. De Brit vergooide bij de late herstart een uitgelezen kans om de WK-leiding bij de coureurs terug te pakken van Max Verstappen en finishte uiteindelijk als vijftiende. “Pijnlijk”, noemt Wolff het, maar: “De frustratie zit hem er voor mij vooral in dat we onze coureurs het hele weekend totaal geen competitief pakket hebben kunnen geven.”

Lees ook: Wolff verwijt Hamilton niets na gemiste kans in Bakoe: ‘Het was een… vingerprobleem’

‘Niet acceptabel’

Hoewel Mercedes er intern altijd al van uitging dat Monaco en Bakoe lastige races zouden zijn vanwege de karaktertrekken van haar W12-bolide, ging het volgens Wolff toch nog stukken slechter dan gedacht. De belangrijkste les van de twee rampweekends? “Dat we absoluut op onze top moeten zitten als team om voor het WK te vechten. Dit weekend was de auto gewoon niet goed genoeg.” En: “Operationeel moet het ook beter.”

“We hebben afgelopen weekend allemaal steken laten vallen”, oordeelt de Mercedes-teambaas. Het grootste probleem is ogenschijnlijk dat Mercedes de banden moeilijk aan de praat krijgt. Vooral op stratencircuits, dus. “Het is niet acceptabel dat we na de start of een pitstop de auto en banden maar niet in het window krijgen”, doelt hij op het raamwerk waarbinnen alles werkt. “Het kost ons telkens enorm veel seconden. Het duurt gewoon te lang.”

Een geduldig man is Wolff wat dit betreft ook niet. Er zijn oplossingen nodig – en snel ook. “Er is ook zoveel dat beter moet”, benadrukt hij na het drama in Bakoe. “Ik wil eigenlijk niet wachten, wil gelijk na aan de slag. We kunnen geen punten blijven verliezen zoals we dat in Monaco en in Bakoe hebben gedaan.” Snel aan de slag, dus. Maar de pijn, zegt Wolff, die blijft nog wel even hangen.

Lees ook: Bottas onderuit in Bakoe: ‘Het is heel vreemd, ik kon nog geen Aston Martin bijhouden’