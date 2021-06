Lewis Hamilton grapte tijdens de persconferentie dat zijn teambaas Toto Wolff en Christian Horner hun meningsverschillen in de ring uit zouden moeten vechten. Max Verstappen vond dat eigenlijk helemaal geen slecht idee.

“We zouden ze de ring in moeten krijgen”, grapt Hamilton tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie in Azerbeidzjan. Verstappen kan de grap wel waarderen en speelt mee. “Ja, ik denk alleen dat de gewichtsverhouding een beetje een probleem is”, antwoordt hij. “Vooral in lengte, de reikwijdte bedoel ik.” Volgens Hamilton valt dat wel mee. “Ze zijn even zwaar, maar ze verschillen gewoon wat in lengte”, zegt hij.

Verstappen vindt een (boks)ring helemaal geen slecht idee. “Ik ben wel een voorstander van een ring in Formule 1, in plaats van straffen. Dat zou fantastisch zijn”, vertelt hij. “Het is Formule 1, er staat ​​een hoop op het spel. Iedereen wil winnen, dus iedereen is competitief. Ik denk dat dat heel natuurlijk is. En het is leuk voor mensen om te lezen, toch? Een beetje pit erin.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Op een meer serieuze toon gaat Hamilton verder met het interview. “Ik denk dat we twee beste teambazen van alle teams hebben”, zegt de Brit. “Ze hebben allebei enorm bijgedragen aan het succes van hun teams. Het zijn hele grote leiders.” Horner won met Red Bull het wereldkampioenschap in 2010, 2011, 2012 en 2013. Wolff won met Mercedes alles sindsdien. Dat maakt samen elf wereldkampioenschappen in elf jaar tijd.

Hamilton, die over het algemeen toch door het leven probeert te gaan als pacifist, komt dan terug op zijn uitspraak om de twee teambazen de ring in te sturen. “We gaan hard tegen hard in dit soort duels”, zegt hij. “Dus ja, over het algemeen zouden we graag onze vete op de baan uitvechten.”

Wolff zelf is echter nog steeds bezig met kibbelen naast de baan, al zou hij daar zelf graag een einde aan maken. Dat hangt dan ook wel af van de acties van Horner en de achtervleugel op zijn Red Bulls. “Volgens mij begint iedereen die ‘flexi-wing’-saga vrij saai te vinden. Ik in elk geval wel. Het hangt er vanaf wat we morgen op hun auto zien. Aan de hand daarvan beslissen we”, laat de teambaas doorschemeren over een eventueel protest.