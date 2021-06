De 0 voor Lewis Hamilton was een geluk bij een ongeluk maar het liefst had Max Verstappen natuurlijk zijn voorsprong op Lewis Hamilton uitgebreid. Een lekke band verpeste een verder ‘makkelijke race’: ‘Ik weet wel wat Pirelli gaat zeggen als verklaring.’

Verstappen lag op koers om zijn derde zege van het seizoen te pakken tot op het lange rechte stuk zijn linkerachterband klapte. Hamilton leek spekkoper te worden maar hij verpestte zijn herstart door een remfout, desondanks was Verstappen wel ziek van de gemiste zege.

“Natuurlijk baal ik als een stekker om wat er gebeurd is. Het was een makkelijk wedstrijd, ik was mijn snelheid aan het controleren. We hadden een lange stint op de harde band, ik ging niet sneller dan nodig om die band niet te zwaar te belasten. Dat heb ik niet gedaan, het is ook echt een klotesport dat dit dan gebeurt”, aldus Verstappen tegen Ziggo Sport.

Kort voordat Verstappen werd getroffen door het noodlot, scherpte hij nog de snelste raceronde aan maar dat heeft volgens de Nederlander geen rol gespeeld. “Ik heb niet teveel gepusht, het voelde allemaal goed aan. Er waren ook geen vibraties. Een stukje carbon of iets dergelijks lijkt me ook sterk, iedereen rijdt daar ronde na ronde dezelfde lijn. Het zou wel raar zijn als dat alleen bij mij gebeurt.”

Het overkwam Verstappen vorig jaar al eens, in Imola klapte zijn band ook in de slotfase. Toen was een stukje carbon de verklaring van Pirelli. “Ze zullen dat nu ook wel zeggen en daar kun je moeilijk iets tegen inbrengen. Maar er is wel een band geklapt, ook die van Stroll.”

De mislukte herstart van Hamilton waardoor hij uiteindelijk geen punten wist te scoren was een gelukje. “Maar we hadden ook het gat groter kunnen maken, dat had ik liever gehad. Straks op Paul Ricard zal Mercedes ook weer sterk zijn, ook daarom wilde ik de voorsprong vergroten. Maar wij hebben twee hele positieve weekenden achter de rug, de auto was echt heel sterk hier.”