Max Verstappen vindt de uitleg die Pirelli voor zijn klapband in Bakoe heeft gegeven ‘een beetje vaag’. “Het team heeft alles gedaan zoals het hoort”, zegt de Red Bull-coureur.

De conclusie van Pirelli na haar onderzoek naar de klapbanden van Verstappen en Aston Martins Lance Stroll was namelijk dat er niks mis was met de banden zelf. De manier waarop ze gebruikt werden, was er volgens Pirelli mogelijk debet aan. Als gevolg hiervan zijn er met ingang van het raceweekend in Frankrijk nieuwe richtlijnen ingevoerd voor het controleren van de bandenspanning en bandentemperatuur voor de start van de race.

Gevraagd of hij de uitleg van Pirelli toereikend vindt, antwoordt Verstappen dat hij dit ‘persoonlijk niet het geval’ vindt. “Ik vond het een beetje vaag, dat is het enige wat ik kan zeggen. Van onze kant uit heeft het team namelijk alles gedaan zoals het hoort”, zegt hij over hoe Red Bull met de banden omgaat. “Qua bandenspanning en dergelijke hebben we ons aan alle protocollen gehouden.”

Verstappen sluit niet uit dat de bandenspanning iets met zijn klapband te maken had. Maar: “Het zou fijn zijn om zeker te weten wat het was. Een duidelijke verklaring zou fijner zijn dan de uitleg die we tot nog toe hebben gehad”, zegt de Nederlander, en herhaalt: “Want het team deed dus niets verkeerd.” Qua bandenspanning zat het volgens hem in Bakoe voor de start gewoon goed. Voor Frankrijk is de bandenspanning nu verhoogd om een herhaling te voorkomen.

In gesprek met de Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine, haalt Verstappen nog aan dat openheid en veiligheid toch voorop moeten staan. “Was ik in Bakoe links in plaats van rechts de muur ingeklapt, dan had het er heel anders uitgezien. Je moet eerlijk zijn. Zeker met veiligheid op het spel. De bandenspanning is nu omhoog gegaan en ik denk dat het dan wel goed zit. Hopelijk gebeurt dit gewoon niet meer.”