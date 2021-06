Voormalig wereldkampioen Jenson Button is niet onder de indruk van Valtteri Bottas dit seizoen. Als het aan hem ligt, zou hij de Fin aan het einde van het seizoen de bons geven. De adviseur bij Williams heeft de ideale vervanger zelfs al op het oog.

Button weet hoe het is om teamgenoot te zijn van Lewis Hamilton. Van 2010 tot 2012 waren de twee Britten collega’s bij McLaren. In 2011 veroverde Button zelfs 43 punten meer dan Hamilton, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen voor het eerst in zijn carrière achter zijn teamgenoot finishte in het wereldkampioenschap. De andere teamgenoot die Hamilton ooit versloeg, Nico Rosberg, liet eerder weten tegen een vertrek van Bottas te zijn, maar Button denkt daar anders over, vertelt hij aan Express Sport.

Lees ook: Rosberg tegen wisselen Bottas en Russell: ‘Denk niet dat hij dat moet doen’

“We hebben allemaal wel eens een slechte race”, zegt Button. “Maar het lijken tot nu vooral slechte races te zijn. Het is een zwaar jaar voor hem.” Volgens de wereldkampioen van 2009 vallen de matige prestaties van Bottas dit jaar meer op, omdat het verschil met de concurrentie kleiner is geworden. “Misschien heeft hij eerder slechte races gehad, maar dat hebben we nooit kunnen zien, omdat de Mercedes zo ver voor lag. Je kon 10 of 20 seconden achter je teamgenoot staan en nog steeds als tweede eindigen. Nu moeten ze meer vechten met andere teams.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

In een dominante auto is Bottas volgens Button de ideale teamgenoot. “Ik denk dat Mercedes blij was dat hij niet zo snel was als Lewis, want dat hield Lewis kalm. Lewis kon vechten voor het kampioenschap en makkelijker races winnen”, zegt hij. “En dat vonden ze allemaal prima, omdat Valtteri nog steeds veel punten voor het constructeurskampioenschap binnenhaalde. Nu haalt hij minder punten binnen, terwijl Red Bull een tweede coureur heeft die het goed doet.”

Ideale opvolger

Daarom stelt Button dat Mercedes op zoek moet gaan naar een vervanger voor Bottas. De Brit heeft al een ideale kandidaat in gedachte: “Ook al ben ik een adviseur bij Williams, moet ik zeggen dat George [Russell] de beste optie is.” Williams raakt een talentvolle coureur als Russell liever niet kwijt, maar volgens Button zullen ze diens toekomst niet in de weg staan. “Ik weet zeker dat ze hem graag zouden houden, maar ze begrijpen ook dat je iemands kans om in de snelste auto op de grid te zitten niet in de weg mag staan”, vertelt hij. “Na die race in Bahrein is het moeilijk om nee te zeggen.”

Lees ook: Geen haast bij Mercedes: ‘Beslissen in winter over Bottas’

Sinds Williams vorig jaar werd overgenomen door Dorilton Capital, zit er volgens Button wel een stijgende lijn in het team. “Het is geweldig dat ze een nieuwe eigenaar hebben en meer geld”, zegt hij. “Ze weten ook hoe ze het moeten investeren. De eerste stappen zijn al gezet, maar volgend jaar gaan ze nog geen races winnen.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Het zal volgens Button nog wel een paar jaar duren voordat Williams weer in staat is om mee te doen voor de overwinningen. Het team ontwikkelt zich gestaag door. Russell levert echter een grote bijdrage aan de ontwikkeling van Williams, die moeilijk te vervangen zal zijn. “Hij is niet alleen snel, maar hij werkt ook erg hard”, legt Button uit. “Maar er zijn andere coureurs. Het is moeilijk om iemand los te laten die al een paar jaar bij je team zit, maar zo is Formule 1.”