Als het aan Nico Rosberg ligt, zouden Valtteri Bottas en George Russell niet van stoeltje ruilen aan het einde van dit seizoen. Al zou dat volgens de wereldkampioen van 2016 wel meer spektakel opleveren voor de fans.

Geruchten dat Russell Bottas zal vervangen bij Mercedes hangen al een tijdje in de lucht. Het Italiaanse Sky Sports en Duitse F1-Insider vermeldden eerder zelfs dat beide coureurs al over de toekomstplannen zijn ingelicht. RTL stelt dat Mercedes na de tweede race in Oostenrijk pas de knoop wil doorhakken, maar heeft weinig vertrouwen dat Bottas ook in 2022 bij de Duitse renstal rijdt. “Bottas’ dagen bij Mercedes zijn geteld”, stelt het medium.

Maar als Rosberg het voor het zeggen had bij Mercedes, zou hij Bottas niet vervangen. “Toto Wolff gaat er zeker goed over nadenken”, zegt hij tegen Sky News. “Het is moeilijk om te weten welke keuze hij gaat maken. Ik denk niet dat hij het moet doen.” Een opvallende mening gezien veel mensen graag Russell een kans zien krijgen bij Mercedes. De Mercedes-junior viel vorig jaar uitstekend in voor Lewis Hamilton, die vanwege een coronabesmetting de Grand Prix van Sakhir aan zich voorbij moest laten gaan.

Rosberg is ook zeker niet van mening dat Russell niet goed genoeg is voor Mercedes. Sterker nog, hij verwacht dat de jongeling Hamilton verder kan pushen dan Bottas nu doet. “Het zou interessant zijn om een ​​verandering te zien en naast Lewis een nieuwe coureur in die tweede auto te hebben”, zegt hij. “Iemand die Lewis echt kan uitdagen. Een jonge kerel die hem in de toekomst als nummer 1 coureur kan vervangen bij Mercedes.”

Als liefhebber kan Rosberg nauwelijks om Russell heen. Hij snapt dan ook wel dat er mensen zijn die beide coureurs graag zien wisselen. “Vanuit dat oogpunt, het perspectief van de fan, zouden we heel blij zijn om daar verandering en iets nieuws te zien”, aldus de Duitser.