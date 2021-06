Nico Rosberg mag dan wel eigenaar zijn van een Extreme E-team, de rol van teambaas in de Formule 1 spreekt de wereldkampioen van 2016 helemaal niet aan. Vooral de hoge werkdruk wil Rosberg vermijden. “Ik heb dat als coureur meegemaakt en dat wil ik niet nog een keer.”

Na zijn wereldtitel in 2016 nam Nico Rosberg plots afscheid van de Formule 1. Omdat hij zijn ultieme doel, wereldkampioen worden, had bereikt, nam de Duitser na elf seizoenen afscheid van de koningsklasse van de autosport. Rosberg begon sindsdien een eigen Extreme E-team en hoewel hij nog regelmatig in de paddock te vinden is als analist, ziet hij een toekomst als teambaas in de F1 niet zitten.

“Het spreekt me niet echt aan. Het zou te veel voor me zijn”, vertelt de 35-jarige Duitser in gesprek met Formel1.de. “Het is een fulltime baan: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, de hele dag. Als ik zie hoe intensief Toto (Wolff, red.) werkt, dat is niets voor mij. Dat wil ik vermijden in mijn leven. Ik heb dat als coureur meegemaakt, die intensiteit en afhankelijkheid en dat wil ik niet nog een keer”, legt Rosberg uit.

Zelfs al zou het kunnen, dan zou Rosberg ook niet als coureur terugkeren in de Formule 1. “Ik heb mijn carrière ingevuld zoals ik dat wilde, met een wereldtitel. Ik ben blij met mijn nieuwe leven. Dus die gedachte is nog nooit in me opgekomen en het zal ook nooit gebeuren. Dat is voorbij.”

