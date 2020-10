Rosberg neemt het met eigen Extreme E-team op tegen Hamilton

In navolging van Lewis Hamilton heeft ook Nico Rosberg een eigen Extreme E-team opgericht, zo heeft de wereldkampioen van 2016 bekendgemaakt. Het is nog niet bekend wie er voor Rosberg Xtreme Racing zal rijden.

De Extreme E is een nieuwe elektrische raceklasse waarbij met SUV’s wordt gereden met ongeveer vijfhonderd pk. Het kampioenschap zal naar vijf afgelegen gebieden (Senegal, Groenland, Nepal, Saoedi-Arabië en Brazilië) in de wereld afreizen om daar te racen, om aandacht te vragen voor de natuur en het klimaat. Eerder dit jaar maakte Lewis Hamilton al bekend zijn eigen team, genaamd X44, op te richten, nu ziet hij zijn oude rivaal bij Mercedes Nico Rosberg zijn eigen team oprichten.

“We zijn verheugd om Rosberg Xtreme Racing te onthullen als de nieuwste toevoeging aan Extreme E”, zegt Rosberg. “Deze serie biedt een geweldige kans om niet alleen het bewustzijn te vergroten, maar ook actie te stimuleren in de strijd tegen klimaatverandering – de grootste bedreiging voor onze planeet vandaag de dag.”

“Sinds mijn vertrek uit de Formule 1 heb ik mijn carrière gewijd aan duurzame technologieën, dus het is ongelooflijk bevredigend om deze inspanningen te kunnen combineren met mijn passie voor racen”, aldus de wereldkampioen van 2016. Het is nog niet bekend wie er voor het team van Rosberg zal rijden in het Extreme E-kampioenschap, dat van start gaat in januari.