Lewis Hamilton richt eigen team voor Extreme E-series op

Lewis Hamilton gaat elektrisch. Althans, hij zal zijn eigen team financieren dat gaat uitkomen in de Extreme E-Series. Deze nieuwe elektrische raceklasse staat voor januari in de planning en zal plaatsvinden op 5 afgelegen locaties, dit om aandacht te vragen voor de natuur en het klimaat. Een kolfje naar Hamiltons hand uiteraard.

“We hebben allemaal de mogelijkheid om het verschil te maken. Het betekent heel veel voor mij dat ik mijn liefde voor het racen kan combineren met mijn liefde voor de planeet en zo een positieve impact te hebben”, zegt Hamilton. Zijn team zal de naam X44 dragen, Hamilton zal zelf niet achter het stuur kruipen maar het team wel van advies voorzien.

In de klasse, een idee van Formule E-bedenker Alexander Agag wordt gereden met elektrische SUV’s, Team X44 zal het onder andere opnemen tegen het Veloce Team waar topontwerpen Adrian Newey een belangrijke in speelt. Elke race zal gaan over twee dagen, de locaties zijn Senegal, Saudi-Arabië, Frankrijk, Groenland en Brazilië. “Ik kijk er naar uit om mijn team op te bouwen op belangrijke waarden als duurzaamheid en gelijkheid.”

“Niemand is perfect en we moeten ons allemaal verbeteren. Maar ik ben erg enthousiast om dit platform te gebruiken om de serieuze problemen waar onze aarde met te maken heeft onder de aandacht te brengen.” Wie er voor team X44 gaat rijden is nog niet duidelijk, wel zijn er al enkele prominente coureurs bevestigd zoals Billy Monger, Jamie Chadwick en rallycoureur Chris Ingram.