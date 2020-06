Hamilton de activist: ‘Spanje, stop met stierenvechten. Het is werkelijk walgelijk’

Lewis Hamilton gebruikt zijn sociale mediakanalen steeds meer om zijn activistische stem wereldwijd te laten horen. Hij heeft zich nu ook met gespierde taal in het debat gemengd over stierenvechten in Spanje. “Het is werkelijk walgelijk, stop ermee.”

De zesvoudig wereldkampioen Formule 1 mengde zich de afgelopen weken prominent in het debat over racisme naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd door extreem politiegeweld. Hij riep zijn collega’s op hun stem meer te laten horen en racisme openlijk te veroordelen. Met het delen van een video op Instagram wil Hamilton nu dat er in Spanje snel een einde komt aan het stierenvechten.

Met bijna 17 miljoen volgers op Instagram heeft Lewis Hamilton een flink bereik. De Brit schuwt ook niet om het sociale medium te gebruiken voor politieke boodschappen. Bijna dagelijks post hij meerdere berichten over de wereldwijde protesten tegen racisme, nu heeft hij ook een video van dierenrechtenorganisatie PETA gedeeld. Daarin wordt na een gevecht met een matador een dode stier afgevoerd uit de arena. “Dit is werkelijk walgelijk, Spanje”, luidt de begeleidende tekst van Hamilton bij de post. “Stop ermee.”

Stierenvechten staat in Spanje steeds meer onder druk. Volgens Hamilton en PETA mag de Spaanse cultuur ‘geen vermomming zijn om het te accepteren’. De Britse coureur, een overtuigd veganist die vorig jaar na de grote bosbranden bijna een half miljoen aan een Australische natuurorganisatie doneerde en zich inzet voor dierenwelzijn, schrijft verder in zijn bericht dat ‘kinderen in Spanje al vanaf hun veertiende wordt geleerd om stieren te martelen en doden’. “We vragen Spanje’s Ministerie van Onderwijs om de scholen waar stierenvechters worden opgeleid direct te sluiten.”