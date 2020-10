Karten met de Verstappens in Portimão: ‘Jos was alles van koffiejuffrouw tot chefmonteur’

De Formule 1 racet dit weekend voor het eerst op het circuit van Portimão, maar Max Verstappen heeft al eerder de nodige actie gekend in de Portugese Algarve. FORMULE 1-huisfotograaf Peter van Egmond liep een jonge Max en vader Jos Verstappen er in 2010 tegen het lijf toen hij op het geronk van kartmotoren afging. ‘Het was mooi die twee samen te zien werken, te zien hoe intens ze die kartjaren hebben meegemaakt’.

“Ik ben één keer eerder op Portimão geweest, in 2010”, vertelt Van Egmond in een nieuwe aflevering van Parabolica, de videoshow van FORMULE 1 Magazine. Van Egmond was er eigenlijk voor een WTCC-weekend waarin Tom Coronel in actie kwam, maar had de nodige vrije tijd tussen de races door. “Toen hoorde ik in de verte kartmotoren en ben gaan kijken waar dat geluid vandaan kwam.”

“Tot mijn verbazing was het een WK-race karting. Nyck de Vries deed mee, maar ook Max Verstappen”, verhaalt Van Egmond, wiens vrije tijd er toen op zat: hij ging gelijk aan het werk, op zijn eigen manier. “Dat is: laat mij m’n gang maar gaan. Ik loop er een beetje omheen, val de mensen eigenlijk niet lastig.”

“Het viel me echt op dat Jos eigenlijk het hele team in zijn eentje was, van de koffiejuffrouw tot chefmonteur en teammanager. Mooi was ook dat Max volgens mij deze race won (hij won alle drie de kwalificatieseries én de pre-finale, maar finishte in de finale als tweede, red.). Het was hoe dan ook bijzonder om te zien hoe intens Max en Jos die kartjaren samen hebben meegemaakt.”

In de nieuwste aflevering van Parabolica zie je aan het eind van de show nog meer unieke foto’s die Peter van Egmond tijdens Verstappens kartweekend in Portimão heeft gemaakt! Daarnaast vertelt Van Egmond op zijn al net zo unieke manier over zijn belevenissen dat weekend!

