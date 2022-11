Als Sebastian Vettel wat aan de Formule 1 zou mogen veranderen, dan heeft hij al drie dingen op het lijstje staan. Hij zou dan oproepen tot ‘meer transparantie’ en ‘meer geloofwaardigheid’ terwijl hij op technisch vlak de bolides ‘veel lichter’ zou maken.

Vettel staat in Abu Dhabi aan de vooravond van zijn laatste Formule 1-race. Hij heeft in zijn jaren in de Formule 1 veel veranderingen in de sport gezien, van de V8-motoren die door de V6 hybrides werden ingeruild tot aan de aerodynamische regelveranderingen en de invoering van het budgetplafond.

Gevraagd naar wat hij aan de Formule 1 zou veranderen als hij aan het roer zou staan, antwoordt Vettel: “Meer transparantie. De wereld wordt steeds transparanter en de Formule 1 moet daarin meegaan.”

Daarnaast zou Vettel ‘meer geloofwaardigheid’ willen in de Formule 1. Hij doelt daarmee onder andere op de doelen die de Formule 1 heeft gesteld om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn. “Met alles wat we zeggen wat we doen en in de toekomst gaan doen, moeten we ook de daad bij het woord voegen.”

Als Vettel zich over de technische regels mocht buigen, dan wist hij het wel. “Dan zou ik de auto’s veel lichter maken. Lichtere auto’s leveren veel meer plezier. Je hebt dan minder problemen met de banden en wordt het fysiek zwaarder en uitputtender en het is veel leuker om te rijden”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Vettels toekomst

Vettel gaf bij de aankondiging van zijn afscheid aan dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen en zich wil inzetten voor zaken als het milieu. Een concreet plan voor een vervolg van zijn racecarrière is er nog niet, maar Vettel sluit niet uit dat hij alsnog in de toekomst in een raceauto stapt.

“Natuurlijk kijk je naar andere dingen”, zegt Vettel. “Ik weet het nog niet. Ik kijk eerst uit naar het idee van niks, daarna zien we wel wat dat met mij doet”, lacht de Aston Martin-coureur. Hij geeft aan dat hij ook ‘andere interesses buiten het racen’ heeft, maar: “Ik heb dit heel lang gedaan en autosport heeft een centrale rol gespeeld in mijn leven.”

“Het is moeilijk om te zeggen dat ik het niet ga missen, maar het is de vraag hoezeer ik het ga missen en of ik dan iets ga overwegen”, voegt Vettel toe. Als hij dan iets zou doen met autosport, dan zou dat niet alleen op verharde wegen zijn. “Ik heb rally’s om een of andere reden altijd wel gaaf gevonden.”

“Maar ik snap ook wel dat dat een enorme uitdaging is, het is heel anders dan wat wij doen. Ik weet het niet, we zullen wel zien.”