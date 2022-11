Het seizoen telt nog maar twee races en dus nadert ook het afscheid van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur staat er vooralsnog niet al te veel bij stil dat dit zijn laatste Braziliaanse Grand Prix wordt en treurt ook niet om zijn aanstaande afscheid: “Ik kijk uit naar wat erna komt.”

Vettel kondigde in Hongarije aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de Formule 1. De Braziliaanse Grand Prix tekent de voorlaatste race van het seizoen en dus de voorlaatste race van de Duitser in de Formule 1. Hij won in 2010, 2013 en 2017 de race op Interlagos en kijkt er dus naar uit om weer in actie te komen op het circuit in São Paulo.

“Ik heb echt goede herinneringen aan dit circuit”, blikt Vettel vooruit op de race op Interlagos. “Ik heb hier echt geweldige momenten en fantastische races gehad. Ik kijk uit naar het raceweekend en hoop dat we wat competitiever zullen zijn dan in Mexico”, doelt hij op de race waarin hij slechts veertiende werd.

Een net zo emotioneel afscheid als in Suzuka, een circuit dat volgens hem door goden is ontworpen, zal het voor Vettel echter niet worden. “Ik kijk uit naar dit weekend want ik houd van deze plek. De baan is geweldig, maar ik rijd hier niet met de gedachte aan alles wat hier al gebeurd is. Dat schiet me alleen te binnen als er naar gevraagd wordt. Maar in de loop der jaren ontwikkel je een bepaalde routine.”

“Daarom,” vervolgt Vettel, “voelt het een beetje als een andere race.” Na de Grand Prix van Brazilië volgt volgende week de seizoenafsluiting in Abu Dhabi, waarna Vettel afscheid neemt van de Formule 1. “Zeker, er staan nog maar twee races op het schema en daarna is het afgelopen”, zegt Vettel. “Maar ik richt me niet op het feit dat dit de laatste twee races zijn. Ik weet niet hoe het volgende week zal voelen, maar over het algemeen kijk ik uit naar wat daarna komt. Daarom besteed ik niet zoveel tijd aan het terugkijken en ben ik nu niet verdrietig”, besluit de viervoudig wereldkampioen.