Het draait dit weekend veel om Sebastian Vettel, hij zwaait na de Grand Prix van Abu Dhabi en hangt zijn helm aan de wilgen. Max Verstappen had het regelmatig aan de stok met Vettel, maar leerde hem uiteindelijk ook kennen als een zorgzame collega. Zo ook na zijn enorme klapper in Silverstone vorig jaar.

In het begin van zijn carrière, vooral vlak na zijn overstap naar Red Bull, vocht Verstappen menig robbertje uit met Vettel. Denk aan Mexico 2016 of China en Japan in 2018. “Ik heb wel wat verhitte gevechten met hem gehad, ja”, lacht Verstappen nu.

Max Verstappen vlak na zijn crash in de Grand Prix van Groot-Brittanië op Silverstone in 2021. Foto: Motorsport Images

“Hij heeft een prachtige loopbaan gehad, eentje waar velen alleen maar van kunnen dromen. Seb heeft veel betekend voor Red Bull, hij heeft er de opstapklassen doorlopen en daarna alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar dat is niet alles, dat is niet waar ik Sebastian om zal herinneren.”

Verstappen looft de interesse en zorg van Vettel om andere coureurs. Zo toonde hij zich erg betrokken na een zware crash van Verstappen. “Wat mij zal bijblijven is Silverstone vorig jaar. Ik had de medical checks gehad in het ziekenhuis en vervolgens moest ik nog langs het motorhome om mijn spullen op te halen.”

“Toen ik daar aankwam, stond Seb daar te wachten om te vragen hoe het ging. Dat is hoe hij is, ontzettend zorgzaam. Het is toch om mooi om zo herinnerd te worden. We hebben een helmwissel afgesproken, hij zal gemist worden. Ik wens hem het allerbeste.”

