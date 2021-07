Hij is altijd een van de eerste ter plekke bij een crash in de Formule 1: dokter Ian Roberts. Hij snelde na de crash van Max Verstappen op Silverstone naar de Nederlander toe om te helpen, al kon hij zelf uitstappen. De dokter beschrijft de situatie direct na de crash: “Hij was wat versuft.”

Verstappen schoot er op volle snelheid af na contact met titelconcurrent Lewis Hamilton. De Nederlander was passagier van zijn Red Bull terwijl hij een impact van 51G te verduren kreeg. Hij kon wel zelf uitstappen, al was dat met enige moeite. Bovendien klonk er op de boordradio wat gekreun. Hij is inmiddels naar het ziekenhuis voor een controle, heeft Red Bull laten weten in een verklaring.

Na de crash was de Medical Car er al snel bij om Verstappen te helpen. Dokter Ian Roberts beschrijft de situatie direct na de crash. “Hij was wat versuft”, vertelt Roberts aan Sky Sports. De laatste keer dat de dokter gevraagd werd voor een interview bij Sky, was na de horrorcrash van Romain Grosjean in Bahrein, waarbij de Haas op hoge snelheid in de vangrails knalde en daarbij in een vlammenzee veranderde. “Verstappen moest uit de auto geholpen worden. Nadien is hij naar het ziekenhuis gegaan voor de routinecontroles.”

Bij aankomst was de situatie voor de dokter nog niet helemaal duidelijk. “In eerste instantie dachten we dat hij gerold was, maar dat was gelukkig niet zo. We hebben hem toen zo snel mogelijk geïnspecteerd, maar hij wilde natuurlijk zo snel mogelijk weg van het wrak”, aldus Roberts.

Vader Jos gaf aan Ziggo Sport te kennen dat Max zich ‘licht voelde’ in zijn hoofd. Roberts zegt dan ook rekening te houden met een hersenschudding. “Die kans is er altijd, daar houden we altijd rekening mee”, legt hij uit. “Zelfs al lijkt het in orde, dan toch zijn we op onze hoede. Verder waren er geen blessures op het eerste gezicht”, besluit de dokter.