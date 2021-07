Red Bull-teambaas Christian Horner is niet te spreken over hoe Lewis Hamilton zijn zege in Groot-Brittannië vierde. Horner ‘hoopt dat hij blij is met zichzelf’ nadat hij eerder in de race nog betrokken was bij de zware crash van titelrivaal Max Verstappen, maar vervolgens uitbundig zijn zege vierde met zijn thuispubliek.

In de eerste ronde van de race op Silverstone kwamen Hamilton en Verstappen na een verhit gevecht om de leiding in aanraking met elkaar. Hamilton dook aan de binnenkant van Copse, maar raakte daarbij de achterkant van de Red Bull die vervolgens met enorme snelheid van de baan vloog. De impact bedroeg een angstaanjagende 51G, waarna de Nederlander dan ook uit voorzorg naar het ziekenhuis is gebracht voor een CT-scan, gaf vader Jos te kennen.

Foto: BSR Agency

Het was dus een desastreuse en zeer korte race voor Verstappen. Voor Horner is de maat wel vol na deze crash. “Het zou eigenlijk niet zo moeten zijn, om eerlijk te zijn”, vertelt Horner aan Sky Sports. “Max moest een impact van 51G incasseren. Lewis is een zevenvoudig wereldkampioen, hij zou dit soort manoeuvres niet moeten uithalen. Het is onacceptabel. Het grootste resultaat voor ons is dat hij ongedeerd is”, aldus de Brit.

Na afloop van de race liet Hamilton niet merken dat hij zich zorgen maakte om Verstappen. Sterker nog, hij vierde zijn overwinning uitbundig met de 140.000 aanwezige fans en zei dat de Nederlander ‘geen ruimte’ gaf. Daar stoort Horner zich nogal aan. “Hopelijk is hij blij met zichzelf”, moppert hij.

Horner was tijdens de onderbreking al op de radio te horen naar de FIA, waar hij duidelijk liet blijken dat Hamilton volledig fout zat en hoopte dat de wedstrijdleiding dit ‘op gepaste wijze’ zou afhandelen, hintend naar een zware straf. Na de race ziet Horner het nog steeds zo. “Hij stak een wiel aan de binnenkant van een bocht waarvan je weet dat je dat daar niet moet doen. Dat doe je niet zomaar in Copse. In die bocht onder deze omstandigheden…hij zat er bij lange na niet voor.”

“Het is gevaarlijk”, vervolgt de Red Bull-teambaas. “Het zag er wanhopig uit. Hij heeft een tegenstander – godzijdank ongedeerd – het ziekenhuis ingereden. Het maakt me niets uit wat Lewis heeft gezegd. Kijk naar je eigen analyse en trek daar je eigen conclusies uit. Voor mij is het een een lege overwinning”, haalt hij nog even uit naar Hamilton. Over de tijdstraf van tien seconden is Horner ook niet te spreken. “Dat was niet echt een straf, of wel dan?”, aldus Horner.