Jos Verstappen zegt dat het er ‘wel goed uitziet’ voor Max Verstappen na zijn zware crash als gevolg van contact met Lewis Hamilton. Volgens Jos voelde Max zich wel ‘licht in zijn hoofd’ en is nu dan ook naar het ziekenhuis voor een CT-scan. Over de straf voor Hamilton is hij stellig: “Ik vind het belachelijk.”

Hamilton had een iets betere start dan polesitter Verstappen, maar de Nederlander wist zich met hand en tand te verdedigen tegen de Mercedes-coureur. Na acht bochten lag Verstappen voor de zevenvoudig wereldkampioen, maar die dook aan de binnenzijde van de Red Bull. Dat zou desastreus eindigen voor Verstappen, die op hoge snelheid van de baan vloog en in de bandenstapels belandde. De kampioenschapsleider kon wel zelf uitstappen, al was op de boordradio te horen dat hij kreunde van de pijn. Hij is dan ook naar het medisch centrum gebracht voor een controle.

Lees ook: Marko wil zwaarst mogelijke straf voor Hamilton: ‘Denk niet dat normale straffen hier opgaan’

Na de crash gaf Red Bull-teambaas Christian Horner aan dat de impact een angstaanjagende 51G bedroeg. Vader Jos geeft bij Ziggo Sport al een kleine update over Max. “Het ziet er wel goed uit. Dat was wel een flinke klap natuurlijk. Hij voelde zich een beetje licht in zijn hoofd. Hij gaat nu naar het ziekenhuis om een CT-scan te maken. Maar hij was goed bij. Beetje pijn in zijn schouder, beetje blauw overal. Dus ja, klote.”

Lees ook: Horner woedend na crash Verstappen-Hamilton: ‘Volledig Hamiltons schuld!’

Jos heeft nog voordat hij naar het ziekenhuis vertrok gekeken naar het incident en hebben ook besproken wie er fout zat. Daar kwam wel een eenduidig antwoord uit. “Ik heb met Max even teruggekeken, hoe het eruitziet. Max zegt ook: ik gaf hem genoeg ruimte in mijn opzicht. ‘Ik zit er half voor’, en hij zegt ook ‘hij rijdt mij tegen de achterwielen aan met zijn voorwiel’. Dan weet je dat je fout zit. Als je dan een tien seconden penalty krijgt…ik vind het belachelijk. Zeker in zo’n bocht, dat kan niet”, oordeelt Jos.