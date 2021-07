Red Bull-teambaas Christian Horner was woedend te horen op de radio met de wedstrijdleiding na de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de eerste ronde van de Britse Grand Prix.

In de eerste ronde ging het al direct fout tussen de twee titelrivalen. Hamilton had een betere start, maar moest na acht bochten toch achter Verstappen aansluiten. De Brit liet zich echter niet kennen en dook aan de binnenkant bij Copse, waar het volledig fout ging. Hamilton raakte Verstappen, die aan de buitenkant zat en vervolgens op hoge snelheid van de baan stuiterde en in de bandenstapels terechtkwam. De Nederlander kreunde op de boordradio na de zware impact en zal in het medisch centrum gecontroleerd worden.

Red Bull-teambaas Christian Horner was witheet na de actie van Hamilton. Op de radio tussen de teams en de FIA laat Red Bull-teambaas Christian Horner weten dat hij vindt dat het volledig Hamiltons schuld is. “Hij zat er bij lange na niet naast in die bocht. Die bocht was van Max, de volledige schuld ligt bij Hamilton, die daar geen plaats had. Dit was een enorme crash. Gelukkig liep hij ongeschonden weg. Ik hoop dat je dit op gepaste wijze afhandelt”, zei hij aan Michael Masi, de wedstrijdleider.

Horner gaf na het incident bij een interview aan dat de impact van de crash 51G was.

Het incident tussen de twee wordt onderzocht door de stewards. De race is tijdelijk stilgelegd vanwege herstelwerkzaamheden.