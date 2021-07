Na de boze uitlatingen van Christian Horner en Jonathan Wheatley, heeft ook Helmut Marko zijn ongenoegen over het ongeluk tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton geuit. Op het Duitse Sky roept de Oostenrijker de wedstrijdleiding op Hamilton de zwaarst mogelijke straf op te leggen.

Hamilton en Mercedes ontkennen ook maar enige schuld aan het ongeluk, maar Red Bull is furieus. “Dat is niet een bocht waar je je wiel ertussen zet”, zegt Wheatly tegen de wedstrijdleiding. Horner kon zijn ogen ook niet geloven. De impact van Verstappen was maar liefst 51G, laat hij weten. “Godzijdank heeft hij geen serieuze verwondingen, of erger”, zegt hij.

Marko vraagt in een interview met het Duitse Sky om een zware straf voor Hamilton. “Ik denk niet dat de normale straffen hier opgaan”, zegt hij. “Ik weet niet wat de maximale straf zou zijn.” De Red Bull adviseur heeft wel een suggestie voor wat voor straf Hamilton zou moeten krijgen. “Voor zulk roekeloos en gevaarlijk rijgedrag moet je geschorst worden.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Na de herstart van de race maakte de wedstrijdleiding echter bekend Hamilton tien seconden tijdstraf te geven. De Brit zal tijdens zijn pitstop tien seconden langer moeten staan. Voor Red Bull zal de straf niet hard genoeg zijn. Het betekent wel dat Hamilton als schuldige voor het incident is aangewezen.

Verstappen maakt het naar omstandigheden goed. Vader Jos vertelt dat hij voor de zekerheid wel naar het ziekenhuis is gebracht. “Hij voelde zich een beetje licht in zijn hoofd. Hij gaat naar het ziekenhuis om een CT-scan te maken.”