Sebastian Vettel hoopt dat Max Verstappen zijn dominante seizoen bekroont door ook de laatste twee races van het seizoen te winnen. Als hij niet aan die zestien zeges in één seizoen komt, zou dat volgens de viervoudig wereldkampioen ‘een teleurstelling’ zijn.

Verstappen domineerde dit seizoen en dat maakte hij in Mexico nog maar eens duidelijk door zijn veertiende zege van het seizoen te pakken. Daarmee verbrak de 25-jarige Nederlander het record van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Zij behaalden allebei dertien zeges in één seizoen, al was dat wel in minder races dan Verstappen.

Maar nu dat record van Schumacher en Vettel uit de recordboeken is gereden, hoopt Vettel dat Verstappen er in de laatste twee races van het seizoen nog zestien zeges van kan maken. “Hij heeft een geweldig seizoen gehad, dus hopelijk haalt hij de zestien aan het einde van het seizoen”, zegt Vettel. “Al het andere zou een teleurstelling zijn toch?”

Het werd met name na de zomerstop duidelijk dat Red Bull de overhand had, maar Vettel benadrukt dat Verstappen niet alleen de races heeft gewonnen vanwege de sterke RB18. Ook de races waarin de auto minder competitief was, aan het begin van het seizoen, kon Verstappen winnen.

“Natuurlijk hadden zij het momentum van vorig seizoen, hun auto is ongelofelijk”, merkt Vettel op. “Zij hebben races gewonnen terwijl de auto zwaarder was dan die van de rest. Dat gewicht hebben ze nu wel eraf gehaald dus ze hebben er nu de auto voor, maar Max doet het gewoon geweldig.”