De Grand Prix van Mexico afgelopen weekend was niet de meest spectaculaire race van 2022. Frank Woestenburg, Mike Mulder en Sjaak Willems bespreken de recordzege van Max Verstappen, de vete van Red Bull met Sky Sports en ook hebben we het over de marketingmogelijkheden van de tweevoudig wereldkampioen. In de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine bespreken twee marketingdeskundigen namelijk de marktwaarde van het merk Verstappen.

