Nico Rosberg vergelijkt de problemen die Fernando Alonso ervaart bij zijn terugkeer in de Formule 1 met die van Michael Schumacher tijdens zijn comeback. Volgens de Duitser heeft dat vooral met Alonso’s leeftijd te maken. “Fernando is twee jaar uit de Formule 1 geweest en het zal even duren voor hij weer de oude is.”

Fernando Alonso keerde na twee jaar afwezigheid met Alpine terug in de Formule 1. De eerste vijf races van het seizoen verliepen moeizaam. De Spanjaard scoorde voorlopig vijf punten en staat dertiende in het kampioenschap. Ook voor Alonso zelf komt het moeizame seizoensbegin een beetje als een verrassing.

“Mijn comeback is moeilijker dan verwacht”, wordt de tweevoudig wereldkampioen geciteerd door Speedweek. “Het lukt me nog steeds niet om het maximale uit de auto te halen. In het begin dacht ik dat vier GP-weekends waarschijnlijk genoeg zouden zijn om dat te doen, nu denk ik dat het eerder acht of negen races zal duren.”

Leeftijd

Nico Rosberg, tegenwoordig actief als analist bij Sky Sports, vergelijkt de moeizame comeback van Alonso met die van Schumacher, zijn teamgenoot van 2010 tot en 2012. “De Alpine is geen gemakkelijke wagen om onder controle te krijgen en Alonso lijkt ermee te worstelen. Zo nu en dan zien we die flitsen van genialiteit van Fernando. Het doet me een beetje denken aan Michael Schumacher toen ik zijn teamgenoot was bij Mercedes tijdens zijn comeback.”

“Het heeft gewoon met leeftijd te maken”, denkt Rosberg. “Fernando is twee jaar uit de Formule 1 geweest en het zal even duren voor hij weer de oude is”, aldus de wereldkampioen van 2016.

