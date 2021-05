Lewis vs. Max, Hamilton vs. Verstappen. De titanenstrijd gaat dit weekend weer verder in Bakoe en iedere F1-liefhebber heeft het bijna over niets anders. Ook oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve volgt het op de voet en schat de ervaring van Lewis Hamilton hoog in als bepalende factor. “Al loopt Verstappen nu ook wel lang genoeg mee, als hij nu niet klaar is dan is hij dat nooit.”

In gesprek met Motorsport Magazin geeft de Canadees zijn ‘two cents‘ over het wereldkampioenschap dit jaar. Verstappen heeft na de Grand Prix van Monaco een voorsprong van vier punten op Hamilton, de twee hebben dit jaar stuivertje gewisseld met veelal eerste en tweede plaatsen.

“Wie er beter is momenteel weet ik niet. Max is gewend om te overdriven, Lewis hoeft dat niet te doen. Het zal ervan afhangen of hij een voorsprong moet managen of dat hij knokken zoals destijds met Nico Rosberg, dat is hij niet meer gewend. Al is Red Bull ook al lang niet in deze positie geweest om te vechten voor titels, zij maakten al foute strategische beslissingen. Uiteindelijk is het een lang seizoen en zullen de fouten wel met elkaar weg te strepen te zijn.”

Er is gaandeweg het narratief ontstaan dat Verstappen agressiever is in de duels met Hamilton dan de Brit zelf, iets waar Villeneuve zich niet in kan vinden. “Lewis is dat ook, hij houdt het netjes maar gaat wel tot het uiterste. Het ziet er ontspannen uit maar dat is het niet. Zij zijn daar allebei heel goed in. Met Rosberg deed Hamilton hetzelfde, altijd tot het punt waarop mensen zouden denken dat hij het expres deed. Dat was het verschil tussen Nico en hem, bij Nico was het overduidelijk. En dat wordt nu van Max verwacht, daarom zie je het zo. Omdat je het verwacht.”

Daarmee is de kracht van Hamilton ook benoemd, zijn ervaring. Al vindt Villeneuve dat geen excuus voor Verstappen. “Je moet weten welke gevechten je aangaat en welke niet. Lewis nam de juiste beslissingen. Hij is veel beter geworden met de jaren, volwassen geworden als coureur. Hij kan dit het hele seizoen volhouden, eerder in zijn carrière was dit een probleem. Maar Max loop ook al lang genoeg mee, als hij nu niet klaar is dan zal hij dat nooit zijn.”

De superlatieven om de grootsheid van het huidige gevecht te duiden, liegen er niet om. Häkkinen vs. Schumacher, Lauda vs. Hunt, Senna vs. Prost. Met vooral die laatste heeft Villeneuve enigszins moeite. “Toen gebeurde er ook heel veel buiten de auto, het had misschien zover kunnen komen met Rosberg en Hamilton. Maar met Senna vs. Prost was er vijandschap die nu niet bestaat. Die wrok is er nu niet maar laten we afwachten. Bovendien waren zij ook nog eens teamgenoten.”