Red Bull-teambaas Christian Horner geniet van de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen en wakkert die nog even aan. Volgens de Brit is Verstappen namelijk ‘onder de huid van Hamilton gekropen’. Hij doet die uitspraak naar aanleiding van een opmerking van de zevenvoudig wereldkampioen eerder deze week.

Eerder deze week in Monaco begon het psychologische spelletje tussen de twee titelkandidaten. Hamilton gaf bij de persconferentie aan dat Verstappen rijdt als iemand die wat te bewijzen heeft, maar de Nederlander wilde weinig weten van de opmerkingen van de 36-jarige Brit.

“Lewis houdt daar wel een beetje van, van al die onzin”, zegt Horner in gesprek met Sky Sports F1. “Max doet zijn eigen ding. Dat Hamilton dit soort dingen moet doen zegt wel iets: Max is een beetje onder de huid van Lewis gekropen.”

Horner kan wel genieten van de strijd tussen de ervaren rot en de 23-jarige Nederlander. “Ik vind het geweldig. Dat hoort bij de sport. En dit is pas het begin van het kampioenschap. We zijn nog niet eens halverwege. Je kan je dus al voorstellen hoe het zal zijn als het erom spant in de allerlaatste races”, aldus de Red Bull-teambaas.

Het duel Max Verstappen vs. Lewis Hamilton in Spanje. Foto: Peter van Egmond

Ook Zak Brown geniet van Hamilton vs. Verstappen

Niet alleen de teambazen van Mercedes en Red Bull genieten van de strijd tussen de twee, ook McLaren-ceo Zak Brown geniet van dat gevecht. Hij gooide onlangs nog wat olie op het vuur door te stellen dat het onvermijdelijk is dat Hamilton en Verstappen op een gegeven moment niet meer zonder kleerscheuren door de eerste bocht kunnen komen. Volgens Horner valt dat wel mee.

“Ik denk dat Zak daar vooral op hoopt”, benadrukt de Brit. “Je hebt nu twee jongens die hard tegen elkaar racen. Op basis van mijn berekeningen heeft Max Hamilton al drie keer ingehaald, tegen Hamiltons één keer. Ze racen echt met het mes tussen de tanden. Naarmate het kampioenschap vordert, zullen de spanningen en de druk onvermijdelijk toenemen. Ik denk dat geen van beide coureurs de intentie heeft om tegen de ander te crashen. De races en gevechten die we tot nu toe hebben gezien zijn naar mijn mening voorbeeldig geweest”, besluit Horner.