Red Bull-teambaas Christian Horner denkt niet dat Max Verstappen Red Bulls RB16B er beter uit laat zien dan deze is, zoals de coureurs vader Jos Verstappen recent suggereerde.

“Misschien moet ik het niet zeggen, maar Max laat die auto er beter uitzien dan dat-ie daadwerkelijk is”, stelde Jos Verstappen recentelijk in De Telegraaf. Vader Verstappen deed die uitspraak na de Grand Prix van Spanje, waarin Red Bulls rivaal Mercedes – zoals ook Max Verstappen aanhaalde – duidelijk sneller was.

Gevraagd door datzelfde medium wat hij van de uitspraken van Verstappen senior vindt, reageert Horner in de FIA-persconferentie in Monaco als volgt: “Vaders van coureurs hebben altijd een mening. Die van Jos is daarbij natuurlijk wat meer onderlegd en geïnformeerd dan die van anderen”, doelt hij op Verstappen seniors Formule 1-verleden.

“Max rijdt echt geweldig, maar uiteindelijk is de auto zo snel als ie is. Max doet een fantastische job en perst er alle mogelijke performance uit en zit er duidelijk mee op de limiet.” Maar, zo doet Horner dus een goed woordje voor Red Bulls manschappen, uiteindelijk zit de performance die Verstappen laat zien dus wel in de RB16B.

