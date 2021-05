Op wat weleens een Red Bull-circuit genoemd wordt, komt het team tot nu toe tekort. Dat is de conclusie van Max Verstappen na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco. “We zijn zwak, we moeten op zoek naar behoorlijk wat snelheid.”

Waar een derde plaats in de eerste training het tekort wellicht nog wat verbloemde, was het gat van 4 tienden naar Ferrari in de tweede vrije training wat Verstappen betreft een teken aan de wand. “We zijn te langzaam, we missen nogal wat snelheid”, legt Verstappen uit bij Sky Sports. “Ja, het is lastig met verkeer maar daar heeft iedereen last van. Als je dan kijkt naar de optimale tijd (de snelste sectortijden bij elkaar opgeteld, red.) komen we tekort en niet een beetje ook.”

Wat dat betreft komt de vrije vrijdag tijdens het GP-weekend in Monaco wel goed uit. “We moeten echt op zoek naar snelheid, het voelde gewoon niet goed vandaag. Normaal gesproken voel ik me comfortabel en op mijn gemak in de auto, dan ben ik vrij snel op tempo. Nu gaat het niet zoals ik wil, dit is denk ik wel het moeilijkste weekend tot nu toe.”

De donderdag werd verrassend genoeg min of meer gedomineerd door Ferrari, de tweede vrije training eindigde de Scuderia als 1 en 2 met voor Monegaskische begrippen een flink gat van 4 tienden naar Verstappen. “Ik ben wel verrast door hoe competitief zij zijn, dat zegt eigenlijk genoeg over ons. Wij zijn zwak. En zij doen het heel goed natuurlijk. Ze hebben een grote voorsprong dus we moeten morgen onze vrije dag benutten om alles goed te bekijken. Er moet nogal wat gebeuren.”

