Ferrari heeft de vrijdag afgesloten als nummer 1 en 2, het is even geleden maar Charles Leclerc en Carlos Sainz leidden de dans vanmiddag op het stratencircuit van Monaco. Lewis Hamilton en Max Verstappen werden met miniem verschil van elkaar derde en vierde.

Hét verhaal van de tweede vrije training was toch wel het verkeer. De sessies zijn dit jaar met 30 minuten ingekort ten opzichte van vorig jaar. In de voorgaande Grands Prix werden op vrijdag vrijwel dezelfde programma’s afgewerkt, dat gebeurde meestal zonder problemen maar op het kortste circuit van de kalender is dat een ander verhaal.

Net als in de training van vanochtend was het ook in VT2 schering en inslag wat betreft mopperende coureurs op de boordradio. Vooral voor de laatste bochten bij Rascasse wordt er voor morgen vooral in Q1 file verwacht door coureurs die een gaatje willen laten vallen. Mick Schumacher moest daar bijvoorbeeld wel erg hard in de ankers om Sergio Pérez te ontwijken. Het was slechts één van de vele voorbeelden van ‘de puinhoop’, zoals Max Verstappen het noemde.

De Nederlander mopperde ook over onderstuur, mede doordat hij zijn voorbanden moeilijk op temperatuur kon krijgen. Hij eindigde uiteindelijk op vier tienden van Charles Leclerc. De Monegask herstelde zich uitstekend na een ongelukkige ochtendtraining waarin hij na 10 minuten kon uitstappen met versnellingsbakproblemen. De Ferrari’s ogen sowieso als een safe bet dit weekend. Carlos Sainz klokte net als in VT1 opnieuw een tweede tijd, 1.11.796 om 1.11.684 voor Leclerc.

Hamilton sloot de sessie af als derde op 0.390 van Leclerc en 0.009 voor Verstappen. De twee ontliepen elkaar nauwelijks gedurende sessie, op een zeker moment klokten ze zelfs exact dezelfde tijd en ook in de snelste ronde was er dus sprake van een minimaal verschil.

Er waren ook nog de nodige kennismakingen met de vangrails van Monaco, met name de rookies als slachtoffers. Yuki Tsunoda deelde een kusje uit en moest zijn training voortijdig afbreken. Mick Schumacher veroorzaakte een code rood toen hij op weg naar casino de muur ingleed, hij probeerde nog met een lekke band de pits te bereiken maar zonder succes. Gevolg was dat het gehele veld zijn longruns moest afbreken, over racepace is dus weinig te vertellen.