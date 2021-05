Sergio Pérez heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training in Monaco. Met een tijd van 1.12.487 was hij 0.161 seconde sneller dan teamgenoot Max Verstappen, die derde werd. Carlos Sainz splitte de twee Red Bulls met 1.12.606.

In de relatief rustige eerste vrije training in Monaco zijn behoorlijk wat ronden gereden. 41 maar liefst voor kilometervreter Nicholas Latifi. Maar uiteindelijk had Sergio Pérez er aan 36 genoeg om de snelste te rijden. Het is de eerste keer dat Pérez dit seizoen een sessie als snelste afsluit. Carlos Sainz en Max verstappen completeerden de top drie. Zij reden hun tijd echter op de mediums, terwijl Perez zijn tijd op de softs reed.

De lokale held Charles Leclerc lijkt vaak ongeluk te hebben tijdens zijn thuisrace in Monaco en ook deze keer was het raak. Nog geen tien minuten was de Monegask onderweg voordat hij problemen opmerkte met zijn Ferrari. Een kapotte versnellingsbak hield Leclerc de rest van de sessie aan de kant. Het is voor hem te hopen dat hij in VT2 wel weer mee kan doen.

Met nog 35 minuten op de klok raakt Fernando Alonso de vangrail bij het opkomen richting start/finish. De Spanjaard wilde waarschijnlijk aanzetten voor een snelle ronde, maar had onderstuur en reed zijn voorvleugel kapot. Omdat hij de pitstraat net was gepasseerd, moest hij een volle ronde doorrijden met een loshangende voorvleugel. Dat veroorzaakte een kortstondige virtuele safety car.

Het was sowieso niet de sessie van Alonso, die later ook rechtdoor schoot bij Sainte Devote. Ook veteraan Kimi Räikkönen heeft een momentje in de eerste bocht. Hij blokkeert volop. Het zorgt voor een mooie rookwolk, maar de Fin houdt zijn Alfa Romeo uit de muur en kan zijn weg vervolgen.

De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben vanaf respectievelijk de vijfde een zesde plek nog iets te winnen voor de belangrijke kwalificatie op zaterdag. De tweede vrije training in Monaco start vanmiddag om 15:00 en wordt uitgezonden op Ziggo Sport.