De Grote Prijs van Monaco is voor de coureurs een van de hoogtepunten van het seizoen. De coureurs pakken dan ook graag uit met een uniek helmontwerp. Deze zes coureurs herken je de komende dagen aan een speciale helm.

Charles Leclerc

Thuisrijder Charles Leclerc wijkt in Monaco af zijn gebruikelijke rood-witte helm. De Monegask kiest voor een blauw ontwerp, een eerbetoon aan Louis Chiron. Chiron was net als Leclerc een Monegask en is de enige Monegaskische coureur die erin slaagde zijn thuisrace te winnen, in 1931.

Nicholas Latifi en George Russell

Williams rijdt dit weekend zijn 750ste Grand Prix en dat vieren Nicholas Latifi en George Russell door in Monaco met een speciale helm te rijden. De Canadees kiest voor de iconische kleuren van Williams in de jaren ’90 en heeft bovendien alle titels van het Britse traditieteam vermeld op zijn one-off helm. Russell rijdt de komende dagen dan weer met een ‘Williams-blauw’ design waarop beelden van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van het team zijn verwerkt.

Daniel Ricciardo en Lando Norris

McLaren rijdt deze week in een eenmalige Gulf-livery. De helmen van Daniel Ricciardo en Lando Norris passen volledige bij die iconische kleurstelling. De Australiër en Brit kiezen beiden voor een retro ontwerp, Norris heeft zelfs een stofbril verwerkt in zijn design.

Valtteri Bottas

Ook Valtteri Bottas heeft zijn helmontwerp aangepast aan zijn ‘thuisrace’. Aangezien de Fin in Monaco woont en Finland geen GP organiseert, zet Bottas de terugkeer van de Grand Prix van Monaco na een jaartje afwezigheid met zijn helmontwerp extra in de verf.

