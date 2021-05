De Grote Prijs van Monaco is het kroonjuweel van de Formule 1. De stratenrace levert prachtige beelden op voor televisie, maar net zo goed zie je op die beelden enkele unieke en speciale plaatsen naast het circuit helemaal niet. Onze man in Monaco, André Venema, komt al jaren in het prinsdom en toont je die unieke plekken.

Kijk ook: Parabolica: ‘GP van Monaco is het duurste dorpsfeest ter wereld’ + WINACTIE