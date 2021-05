Welkom bij de vijfde aflevering van Parabolica. Na een jaartje afwezigheid op de kalender is het komend weekend weer tijd voor de Grote Prijs van Monaco. In deze aflevering van Parabolica blikken we vooruit op de GP van Monaco, vertelt hoofdredacteur André Venema een wel heel unieke Monaco-anekdote en is er weer plaats voor onze vaste rubrieken F1 voor Rookies en Toms Top 10.

