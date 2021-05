Er was even hoop op een serieuze titelkans voor Max Verstappen na de wintertest en ook de eerste race in Bahrein. En die is er ook nog steeds maar na het verloop van de race in Barcelona zakte bij Jos Verstappen de moed toch even in de schoenen. “Misschien moet ik het niet zeggen, maar Max laat die auto er beter uitzien dan dat-ie daadwerkelijk is.”, zegt de oud-coureur in gesprek met De Telegraaf.

Een vlekkeloze wintertest en de daaropvolgende seizoensopener in Bahrein stemde hoopvol. Er was de poleposition en de bijna-zege, door track limits moest Verstappen deze aan Hamilton laten maar de conclusie in de paddock was: “Max Verstappen en Red Bull zitten erbij.” Na dat weekend was vader Jos Verstappen dan ook opgetogen over de kansen.

“Het goede van dit jaar is dat we gewoon weten: de volgende race doen we weer mee om de overwinning. En dat hebben we de jaren hiervoor niet gehad.” Maar hij wist ook, Mercedes zit niet stil. “Maar wij slapen ook niet, zijn ook wakker. Ik weet wat er nog aankomt en wij zijn er klaar voor. Dus het wordt gigantisch spannend.”

Foto: Peter van Egmond

In Barcelona werd duidelijk dat Mercedes vooral wat betreft het managen van de bandenslijtage superieur is. “En ik denk ook dat Max daardoor meer op de limiet moet rijden”, aldus Verstappen in de ochtendkrant. “Puur om hen bij te kunnen houden. Daardoor vraagt hij veel meer van de banden.” Het seizoen is uiteraard nog erg lang, Red Bull staat bekend om zijn vermogen om de auto tijdens het seizoen door te ontwikkelen. Een aanknopingspunt, wat Verstappen sr. betreft.

“Dat is het enige waar we ons aan vast kunnen houden. Laat één ding duidelijk zijn: Red Bull, Honda en Max willen ontzettend graag en doen er alles aan om het kampioenschap naar zich toe te trekken. We zien de gedrevenheid bij iedereen, maar op dit moment is het nog niet goed genoeg.”