Mercedes blijft indruk maken, het team is als een geöliede machine en opereert vrijwel foutloos. “Als Red Bull en Mercedes dezelfde auto zouden hebben, zou ik mijn geld alsnog op Mercedes zetten”, schrijft oud-coureur Sergej Sirotkin in zijn maandagcolumn voor FORMULE 1 Magazine. Ook buigt hij zich over de situatie bij Red Bull en keek hij goed wat Hamilton tijdens de Spaanse GP anders deed dan Verstappen.

Mercedes begon het jaar niet als favoriet maar min of meer als gelijke van Red Bull. Sindsdien hebben ze elk detail gemaximaliseerd, in Barcelona was de auto iets sneller qua racepace. Ook als team hebben ze laten zien dat ze de beste zijn. Ze halen er alles uit.

Dit is waar Red Bull nog steeds wat te leren heeft, natuurlijk zijn zij ook een topteam en hebben ze gewonnen. Ze hebben goede jaren gehad met Vettels kampioenschappen, maar waar ze nu zijn en waar Mercedes staat is vrij duidelijk. Als ze twee dezelfde auto’s zouden hebben, zou ik mijn geld nog altijd op Mercedes zetten. Ze doen het elke keer goed, tot in de details. Qua ontwikkeling denk ik niet dat Mercedes nu afstand gaat nemen gedurende het seizoen. Ik denk dat Mercedes zal inzien dat de auto in staat blijft om het kampioenschap te winnen, ze zullen hun middelen in gaan zetten op de ontwikkeling voor 2022.

Foto: Motorsport Images

Er werd natuurlijk weer veel geroepen over banden, Hamilton deed dat ook nog en reed vervolgens best lang door. Over het algemeen, als er wordt gezegd dat de banden op zijn, kan dat een aantal dingen betekenen. Er wordt in die ronde meer grip verloren dan verwacht. Dat kan komen omdat ze iemand hebben proberen in te halen, of dat ze te hard hebben gepusht. Ze krijgen de grip weer terug als ze even rustiger aan doen en dan kunnen ze weer langer mee.

Soms voelt het aan alsof ze flink aan het slijten zijn maar door ze in het juiste window te houden, behoud je soms verrassend veel grip en kun je er nog lang op doorrijden. En soms zijn de banden gewoon echt op en kun je er nog redelijke rondetijden uit persen. Het is niet zo zwart-wit in ieder geval, het kan meerdere kanten op. Ik denk niet dat er codetaal is, dat komt bijna niet voor. Ik denk niet dat een coureur zoiets roept om een concurrerend team zijn strategie te laten aanpassen.

Foto: Motorsport Images

Wat ook opviel dit weekend is dat Sergio Peréz zijn draai nog niet kan vinden. Gasly, Albon en Perez, het zijn allemaal prima coureurs en ja Verstappen is misschien beter dan hen allen, toch zijn ze alle drie goed. Ja, in moeilijke omstandigheden weet Verstappen meer uit de auto te persen dan de ander. Het is in ieder geval lastig te stellen dat de Red Bull zo’n specifieke auto is, is het zo’n moeilijke auto om te rijden? Er is wel iets dat goed past bij Verstappen maar wat dat is, is ook de vraag.

Maar ik kan niet geloven dat Verstappen alleen op basis van zijn vaardigheden negen tienden sneller is dan elke andere coureur naast hem. Dat zie je nergens, ook niet in andere opstapklasses. Als je alle coureurs zou vragen een datasheet in te vullen met waar ze willen remmen, sturen, gas geven, dan krijg je vrijwel hetzelfde resultaat van iedereen.

Het is de truc van F1, het totaalpakket. De benadering van de setup, hoe krijg je je banden op temperatuur, strategie; allemaal facetten die meer verschil maken dan wel of niet 10 centimeter naar rechts in een bocht. Van mijn Williams-tijd weet ik dat we het soms goed hadden, dan presteerde de auto boven verwachting. Verstappen doet dit op elke baan, elke keer perst het hij het maximale eruit. Andere coureurs worstelen om de auto te begrijpen, het lijkt erop dat alleen Verstappen met deze Red Bull optimaal kan presteren. Maar het is zoveel meer dan alleen sturen en gas geven, remmen en racelijnen.

Foto: Motorsport Images)

Over lijnen gesproken, wat ik interessant vond aan de onboards van Hamilton tijdens de race was hoe hij met de vuile lucht omging. Als je achter iemand zit in een bocht, verlies je neerwaartse druk, dat is bekend. Wat ik Lewis zag doen, was zich zoveel mogelijk buiten de wake van Verstappen manoeuvreren. Hij zat vaak met de helft van de auto aan de binnenkant van Max, dus niet 100% achter de auto maar een stukje naar links of rechts.

Vooral in de lange bochten kon je zien dat hij eerder instuurde, de kerb toucheerde en vanuit de binnenkant meer in een rechte lijn uitaccelereerde. Verstappen reed meer de standaardlijnen, nam de bochten iets wijder. Hamilton deed dat als enige voor zover ik kon zien. Ook weer zo’n detail waardoor hij het uiterste uit zijn banden kon halen.