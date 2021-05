Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat er niet echt bekend om dat het mooie races produceert, maar de 2021-editie leverde een spannende strijd om de zege op, wat ook op de boordradio te horen was. Titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen maakten het elkaar lastig op het Spaanse asfalt, maar het was de Mercedes-coureur die mede dankzij een strategische meesterzet van het team de race won. Een overzicht van de boordradio’s van het spannende strategische spel in de Grand Prix van Spanje.

Verstappen

Verstappen pakt met een agressieve move bij de start de leiding van Hamilton. De Nederlander kan daarna niet echt wegrijden van de zevenvoudig wereldkampioen, maar tot een echte inhaalactie van de Brit komt het niet. Na 24 ronden komt hij binnen voor zijn eerste pitstop. Kort daarvoor krijgt Verstappen al te horen wat de strategie wordt. “We gaan misschien geen stop meer maken, dus let op je banden”, laat zijn engineer Gianpiero Lambiase weten.

Als Hamilton dan onverwachts een tweede pitstop maakt in ronde 43, krijgt Verstappen een waarschuwing in zijn oren. “Het zou wel eens Hongarije 2019 all over again kunnen worden”, zegt Lambiase. In die race pakte Hamilton de zege na een relatief late tweede pitstop. Op de pitmuur bij Red Bull zien ze het gevaar dat Hamilton heet opdoemen. De Brit begint aan een flinke inhaalslag. “Als hij zo doorgaat, pakt hij je in de laatste ronde”, laat Lambiase weten.

Lambiase geeft even later door waar Verstappen nog wel wat tijd zou kunnen winnen, maar Verstappen heeft andere dingen aan zijn hoofd. “Maat, ik probeer de rondetijden van Lewis achter me te matchen en verknal ondertussen mijn banden. Wat wil je dat ik doe?”, roept Verstappen na die informatie. “Het zijn slechts data, Max”, reageert Lambiase. “Ik zie niet hoe we het tot het einde redden”, laat Verstappen weten, die de Mercedes steeds groter ziet worden in de spiegels.

Met zes ronden te gaan slaat Hamilton definitief toe: met behulp van DRS kan hij relatief makkelijk afrekenen met de Nederlander, die dan de schade beperkt wil houden. Het team besluit om voor de snelste rondetijd te gaan. “Wat is nu de snelste ronde?”, vraagt Verstappen. “Checo heeft een 1.19.4 staan, je zal -2 seconden op je dash moeten rijden”, krijgt hij te horen. Hij rijdt uiteindelijk een 1:18.149 en pakt daarmee dat ene puntje, dat in een spannend kampioenschap als deze een verschil kan maken. Het gat naar Hamilton in het kampioenschap bedraagt nu veertien punten.

Na de race volgt er nog wat lof voor de prestaties van Verstappen, die zijn honderdste race in Red Bull-kleuren rijdt. “Goed gedaan, Max. Goed werk”, aldus Lambiase. “We zijn gewoon niet snel genoeg om ze achter ons te houden”, aldus een teleurgestelde Verstappen.

Hamilton

Hoewel Mercedes altijd koeltjes oogt, laat een bijzondere boordradio in ronde 26 anders blijken. Normaliter krijgen we boordradioverkeer tussen coureurs en de pitmuur te horen, dit keer laat het FOM een radiobericht van Mercedes-teambaas Toto Wolff aan de FIA horen. “Blauwe vlaggen, we verliezen tijd achter deze man”, zo verzoekt de Oostenrijker op subtiele wijze de wedstrijdleiding om Nikita Mazepin Hamilton voorbij te laten. Dat zet de toon voor de voelbare spanning op de Mercedes-pitmuur, waar ze weten dat elke seconde een verschil maakt.

In ronde 43 besluit Mercedes het over een andere boeg te gooien. Hamilton zit aan de staart van de Red Bull, maar maakt dan een pitstop en gaat naar een setje oude mediums. Hij krijgt echt op het allerlaatste moment de call: “Box, we doen het tegenovergestelde van Verstappen”, krijgt Hamilton te horen van Peter Bonnington, zijn engineer.

We hebben dit eerder gedaan”, spoort Bono Hamilton aan, ook verwijzend naar Hongarije 2019. “Ik probeer het, man! Ik probeer het”, laat Hamilton weten, die duidelijk de druk voelt. Ronde na ronde snoept Hamilton een seconde van de leiding van Verstappen af. Hij slaat met zes ronden te gaan toe en pakt zijn derde overwinning van het seizoen.

Bottas

Iemand die geen glansrol speelt in de Spaanse GP is Valtteri Bottas. De Fin komt opnieuw niet in de buurt van de pace van teamgenoot Hamilton en kan ook geen rugdekking bieden. Toch speelde hij in het gevecht Verstappen vs. Hamilton wel een rol: zijn teamgenoot ligt na zijn tweede stop achter hem en dus kan de ‘wingman’ al raden wat voor boordradiobericht hij zal krijgen.

“Lewis zit achter je, hij zit op een andere strategie”, is de boodschap aan Bottas die weinig aan de verbeelding overlaat. “Houd Lewis niet op”, klinkt het later nog wat luider en duidelijker aan Bottas, die er overigens weinig boodschap aan geeft. Normaliter zou Bottas het makkelijk maken voor Hamilton, maar de Fin lijkt wat meer tegen te stribbelen en weigert op een recht stuk aan de kant te gaan. Bij het ingaan van bocht 10 gunt hij Hamilton nog net genoeg ruimte om zo de achtervolging op Verstappen te vervolgen.

