Valtteri Bottas moet in Spanje voor de derde keer in 2021 vrede nemen met de derde plaats. Na een mindere start kan de Fin in Barcelona zich op geen enkel moment mengen in de strijd om de overwinning. “Er is nog werk aan de winkel.”

De start van Valtteri Bottas op het Circuit de Barcelona-Catalunya is degelijk, maar in bocht drie wordt hij te grazen genomen door Charles Leclerc. Zijn volledige eerste stint verliest Bottas vervolgens tijd achter de Monegask. “Dat ik mijn plek verloor aan Charles bij de start, maakte het voor mij heel wat moeilijker”, blikt de Fin terug op zijn race.

“Ik zag hem zelfs niet, ik denk dat hij gewoon een betere lijn koos”, gaat Bottas verder. “Daarna zat ik een hele poos achter hem vast, en dat bepaalde mijn race een beetje. Ik denk dat onze snelheid goed was, dus het is een beetje zonde. Gelukkig sta ik nog op het podium”, aldus de teleurgestelde Fin.

Bottas probeert positief te blijven, maar lijkt te beseffen dat ook 2021 zijn jaar niet zal worden. “Het ging vandaag om kleine details. Die eerste ronde, bocht drie,… Zoals ik het zie, scoren we nog steeds een mooi aantal punten, maar geen perfecte score. Er is dus nog werk aan de winkel”, besluit de Mercedes-coureur.

