Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Spanje gewonnen. De Brit wint voor de vijfde achtereenvolgende keer op het Circuit de Catalunya.

Hamilton maakte twee pitstops, waar Max Verstappen de race met één probeerde uit te rijden. Door het verschil in bandenleeftijd, lukte het Hamilton om Verstappen in de slotfase van de wedstrijd relatief simpel voorbij te rijden. “Het was dit weekend altijd het plan om twee setjes medium over te hebben”, vertelt hij na afloop.

Over de boordradio bedankte Hamilton zijn team en de menen in de fabriek voor zijn 98e GP-overwinning: “Jullie blijven me verbazen.” Hamilton zat al dicht achter Verstappen toen hij de call kreeg om voor de tweede keer te stoppen. “Ik twijfelde. Ga ik de pits in, of negeer ik de call”, zegt hij. “Ik denk dat dit het vertrouwen laat zien dat wij in elkaar hebben.”

Hamilton vertrok voor de honderdste keer van pole position, maar lag na de eerste bocht tweede achter Verstappen. “Het was zo een krappe start”, aldus de winnaar van vandaag. “Er lag veel rubber aan de rechter kant van de baan. De Red Bull had een geweldige start.”

Hamilton zit goed in zijn vel dit seizoen. “Ik voel me geweldig”, liet hij weten. “Ik voel me alsof ik nog wel een keer zou kunnen gaan.” De zevenvoudig wereldkampioen is nu veertien punten los van Verstappen en twee overwinningen verwijderd van zijn honderdste GP-zege.