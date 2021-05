Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de categorieën Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Lewis Hamilton bouwde zijn voorsprong verder uit, Fernando Alonso stelt teleur in zijn thuisrace in Spanje.

TOP

Lewis Hamilton – 9: Start: 1e Finish: 1e

Met zijn 100e Pole had Hamilton sowieso wat te vieren. De 98e overwinning was een bijzonder mooie kers op de taart. De overcut leek Hamilton eerst vier seconden te kosten, maar de strategie van Mercedes bleek feilloos. Hij bleef koel ondanks zijn, in eerste opzicht, grote achterstand na zijn tweede stop. Uiteindelijk won de Engelsman relatief gemakkelijk en overtuigend.

Charles Leclerc – 8: Start: 4e Finish: 4e

Een sterk optreden als ‘best of the rest’. Met knap inzicht verschalkte Leclerc Valtteri Bottas in bocht 3, waarna hij hem ook lang achter zich hield. Hij wist ook de hele race uit het zicht van Sergio Pérez te blijven. De Monegask had blijkbaar zoveel vertrouwen dat hij een extra stop maakte voor frisse banden en en een gooi naar de snelste ronde. Met Leclerc achter het stuur was de Ferrari absoluut de derde auto op zondag.

FLOP

Nikita Mazepin – 3: Start: 20e Finish: 19e

De drie plaatsen gridstraf voor het hinderen van Lando Norris in Q1 maakten geen verschil. De Rus staat toch altijd laatste. Mazepin finishte ruim veertig seconden achter zijn teamgenoot. Hij komt opdagen, maar is nooit echt met iemand aan het racen.

Fernando Alonso – 4: Start: 10e Finish: 17e

Alonso was lang verwikkeld in een fel gevecht met Lance Stroll. Net als zijn teamgenoot Ocon probeerde hij de race op een éénstopper uit te rijden. Daardoor viel hij in het slot van de wedstrijd hard terug. Uiteindelijk moest Alonso de handdoek in de ring gooien en een tweede keer stoppen. De ervaren Spanjaard zal zeker teleurgesteld zijn met dit resultaat in zijn thuisrace.

REST VAN HET VELD

Haas. © Graphic News

Mick Schumacher – 6: Start: 18e Finish: 18e

De Duitser won twee posities bij de start. Uiteindelijk bleek de Haas het echter toch af te leggen tegen de rest van het veld. Schumacher jr. laat wel vooruitgang zien ieder weekend.

Williams. © Graphic News

Nicholas Latifi – 5: Start: 19e Finish: 16e

Latifi kende een slechte kwalificatie, maar wist in ieder geval Mick Schumacher in zijn Haas nog voorbij te gaan tijdens de race. Dat is dan ook het maximale dat je van de Canadees mag verwachten.

George Russell – 6: Start: 15e Finish: 14e

De Mercedes-protegé kreeg een cadeautje door de slechte stop van Giovinazzi, maar moest dat cadeautje wel zelf nog even uitpakken. Verder was Russell grotendeels onzichtbaar. Zouden er nog punten komen voor Williams?

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 5: Start: 14e Finish: 15e

Giovinazzi werd gehinderd door een slechte eerste pitstop achter de safetycar. Er moest een nieuw setje gepakt worden, omdat er een lekke band geconstateerd werd. Daarna deed de Italiaan niet echt meer mee.

Kimi Räikkönen – 7: Start: 17e Finish: 12e

De Iceman deed goed mee in de trein voor het gevecht voor P10. Het is nog niet helemaal te zeggen waar de Alfa Romeo precies staat, maar Räikkönen laat er soms mooie dingen mee zien.

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 6: Start: 11e Finish: 11e

De jonge Canadees was enkele ronden met Alonso, Räikkönen en Gasly in gevecht voor de tiende plek. Stroll was betrokken in wat duw- en trekwerk met Alonso, maar uiteindelijk leverde dat hem geen punten op.

Sebastian Vettel – 5: Start: 13e Finish: 13e

Vettel leek in het begin nog een gooi te willen doen naar de top tien, maar was redelijk kansloos. Wanneer komt de viervoudig wereldkampioen in hem naar boven?

Alpine. © Graphic News

Esteban Ocon – 5: Start: 5e Finish: 9e

Het hele weekend was de Fransman sterker dan zijn teamgenoot Fernando Alonso, maar zijn Alpine kon de goede lijn van afgelopen week niet doortrekken in Spanje. Ocon wist de race wel met een éénstopper uit te rijden.

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 4: Start: 16e Finish: DNF

Yuki de rookie klaagde dit weekend over zijn auto en alsof de auto zelf gekwetst was liet die hem na enkele ronden in de steek. De slechte startpositie van de Japanner was echter grotendeels aan hemzelf te wijten.

Pierre Gasly – 5: Start: 12e Finish: 10e

Gasly kreeg vijf seconden tijdstraf omdat hij te ver naar voren stond tijdens de start, wat slordigheidsfoutjes betreft wel eentje van de buitencategorie. De tweede pitstop was ook dramatisch. Gasly knokte zich wel knap terug de top tien in, maar zonder al die fouten had er misschien meer in gezeten.

McLaren. © Graphic News

Lando Norris – 6: Start: 9e Finish: 8e

Lando Norris kon niet laten zien wat we de afgelopen paar races van hem gewend waren. Hij won een plekje ten opzichte van Ocon, maar finishte achter beide Ferrari’s. Dat kan later in het seizoen nog pijn gaan doen.

Daniel Ricciardo – 7: Start: 7e Finish: 6e

Ricciardo wist Perez lange tijd knap achter zich te houden, al was de wedstrijdleiding het niet altijd eens met de manier waarop. In het slot van de wedstrijd kroop Sainz dichterbij, maar the honeybadger’ sleepte de nodige punten voor McLaren uit het vuur.

Ferrari. © Graphic News

Carlos Sainz – 5: Start: 6e Finish: 7e

Sainz wilde iets moois laten zien tijdens zijn thuisrace in Spanje, maar stelde helaas teleur. De Spanjaard verspeelde kostbare plekken bij de start van de race en moest hard werken om zich terug te knokken. Een knappe race, maar een mager resultaat.

Mercedes. © Graphic News

Valtteri Bottas – 5: Start: 3e Finish: 3e

Bottas liet zich bij de start verrassen door Leclerc. De Fin vocht zich wel terug naar P3, maar daar bleef hij duidelijk steken. Hij reed ook zijn opstomende teamgenoot Lewis Hamilton flink in de weg, wat zijn team hem niet in dank af zal nemen.

Red Bull. © Graphic News

Sergio Pérez – 6: Start: 8e Finish: 5e

De Mexicaan kon lang niet aan Ricciardo voorbij komen. Met een mooie actie in de 47e ronde, kon hij toch een top 5 klassering noteren. Pérez is natuurlijk naar Red Bull gehaald om Max verstappen te assisteren, maar op deze afstand lukt dat niet.

Max Verstappen – 8: Start: 2e Finish: 2e

De start verliep precies zoals Verstappen zal hebben gehoopt. Even had het er de schijn van dat er zich een situatie zoals in 2016 zou kunnen voordoen, maar uiteindelijk werd het een situatie zoals in Hongarije 2019. Het verschil met de Mercedes van Lewis Hamilton was te groot. Dat extra punt voor de snelste raceronde heelt geen wonden, maar verzacht de pijn.