Jos Verstappen: ‘We doen nu elke race mee om de zege, dus het wordt gigantisch spannend’

Balen, dat doet Jos Verstappen nog steeds een beetje nadat zijn zoon Max in Bahrein naast de zege greep, al is er ook meer dan genoeg reden om optimistisch te zijn: “We weten: de volgende race doen we weer mee om de overwinning.”

In Bahrein had Red Bull ook al ‘de auto om te winnen’, haalt Verstappen aan in Ziggo Sports Formule 1 Café. “Dat hebben we ook allemaal gezien”, doelt hij op hoe zijn zoon Max zaterdag dominant – met liefst 0.388 seconde voorsprong – naar pole ging en in de race eigenlijk ook over de snelste bolide beschikte.

“Mercedes heeft echter gewoon een goede strategie gedaan”, legt Verstappen uit waar dat team Red Bull wist te verslaan. Maar, pikt hij het positieve eruit: “Het goede van dit jaar is dat we gewoon weten: de volgende race doen we weer mee om de overwinning. En dat hebben we de jaren hiervoor niet gehad.”

Verstappen senior echoot zo de woorden van Verstappen junior, die na de Grand Prix in Bahrein ook zijn tevredenheid toonde over hoe Red Bull dit jaar uit de startblokken is gekomen. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt bij Red Bull”, verklaarde hij tijdens het openingsnummer.

De grote vraag is nu of Red Bull haar voorsprong kan vasthouden, met Mercedes dat alle zeilen bijzet om de achterstand goed te maken. Jos Verstappen heeft daar wel vertrouwen in. “Wij slapen ook niet, zijn ook wakker. Ik weet wat er nog aankomt en wij zijn er klaar voor. Dus het wordt gigantisch spannend.”

