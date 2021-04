Mercedes legt uit waarom het Red Bull-filosofie niet kan kopiëren

De termen zijn de afgelopen weken veel gevallen in de Formule 1: high rake en low rake. De Red Bull-bolide valt in de eerste categorie, de Mercedes in de tweede. Nu de Red Bull-filosofie onder de 2021-regels de beste lijkt, kan Mercedes echter niet zomaar overschakelen: “Dat zou ons dit hele seizoen kosten.”

Voor wie het even kwijt is nog even kort: rake refereert in de Formule 1 aan het verschil in rijhoogte voor en achter. Een auto met hoge rake, zoals de Red Bull, heeft daarbij achter een veel hogere rijhoogte dan voor en staat dus een stuk meer schuin. Bij de Mercedes (en Aston Martin) is dat verschil veel kleiner, dus deze auto’s staan veel ‘vlakker’.

Onder de nieuwe regels en met de veranderingen aan de vloer voor 2021, lijkt het ‘Mercedes-concept’ terrein te hebben verloren, terwijl Red Bulls high rake-filosofie een stuk minder downforce heeft ingeleverd door hoe het dit genereert. Toch is het oplossen van de problemen met haar W12-bolide voor Mercedes niet zomaar even een kwestie van bij Red Bull afkijken en ook op high rake overstappen.

“We kunnen er nu niks meer aan doen”, legt Mercedes’ trackside engineering chief Andrew Shovlin dat uit aan Motorsport. “We kunnen in elk geval de achterkant niet ineens 30 millimeter omhoog zetten, of iets dergelijks. As we dat zouden doen, kunnen we dit jaar wel afschrijven, want dan zouden we zoveel performance verliezen.”

Shovlin doelt daarmee op hoe de high rake-aanpak een op zich staande filosofie is, waar de hele rest van de auto om ontwikkeld is. Zou Mercedes puur de rijhoogte aan de achterkant opkrikken, dan haalt het er dus niet ineens een stuk meer downforce uit. In tegendeel: gezien de rest van de auto om low-rake is ontworpen, zou Mercedes zelfs slechter af zijn dan momenteel onder haar low-rake concept het geval is.

Er rest Mercedes, zo resumeert Shovlin, dus niks anders dan volhouden en binnen haar eigen concept kijken wat het kan verbeteren. En zo slecht is de W12, waar Lewis Hamilton in Bahrein mee won, nou ook weer niet, benadrukt Shovlin: “We hebben een auto waar we kampioen mee kunnen worden als we qua ontwikkeling slim zijn, hard werken en we dit jaar als team goed opereren.”

