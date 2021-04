Mercedes en Aston Martin zagen de bui al hangen: ‘Dit heeft meer effect op ons’

Door de nieuwe regelementen is Mercedes zijn voorsprong kwijt en is Aston Martin, voorheen Racing Point, bij lange na niet zo competitief als vorig jaar. Beide teams zouden in 2020 al hebben gezegd dat zij het hardst zouden worden getroffen.

‘Rake’ is het principe dat de achterkant van de auto hoger staat dan de voorkant. Red Bull heeft altijd auto’s gebouwd met een hoge rake, zodat de wagen als het ware als een grote vleugel zou fungeren. Mercedes heeft er altijd een andere filosofie op na gehouden. In 2020 nam Racing Point die filosofie (en wat andere dingen) van hen over en daar hebben ze spijt van, nu de teams voor 2021 vast moeten houden aan hun chassis van een jaar eerder.

Een van de grootste veranderingen voor 2021, was het verkleinen van de vloer onder de auto’s. Hierdoor hoopte de FIA dat teams minder downforce zouden kunnen creëren, zodat er minder grip en druk op de banden zou zijn. Volgens Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer riepen zijn team en Mercedes vorig jaar al dat deze ingreep hen harder zou raken dan de andere teams.

Teams met een hoge rake hebben een hogere achterkant. Door de luchtstroom over de auto wordt deze als het ware naar beneden gedrukt, wat zorgt voor meer grip. Mercedes is altijd overtuigd geweest van een lage rake. Zij creëren op andere manieren extra downforce op de auto, zoals bijvoorbeeld via de vloer. Door de nieuwe regelgeving verliezen teams met minder rake dus relatief gezien meer grip.

“Ik ben geen complotdenker”, zei Szafnauer. “Maar vorig jaar werd er door de teams met minder rake al geroepen dat dit een groter effect op hen zou hebben dan op de teams met meer rake.” Lewis Hamilton liet eerder ook al weten dat hij vond dat de regels zijn team, Mercedes, harder troffen dan de rest van het veld.

Teams zouden unaniem voor een verandering in regelementen hebben gestemd afgelopen jaar, maar Szafnauer ontkent dat: “Ten eerste, er is nooit gestemd. Ten tweede, er was een evaluerende stemming. Dat was alleen bij de technische ondercommissie, dat alle technische directeuren een stem moesten uitbrengen ter indicatie. En drie teams stemden tegen.”

Szafnauer is verbaasd dat ondanks de drie teams die tegen waren, de veranderingen in aerodynamica er toch zijn gekomen. “Je moet niet vergeten dat slechts twee teams een low-rake concept hebben. Dus zelfs een van de high-rake teams heeft tegen gestemd”, aldus de voorman.

Mercedes liet afgelopen weekend zien nog steeds te kunnen winnen, maar het team van Aston Martin moest het stellen met een magere tiende plaats voor Lance Stroll. Een pijnlijk resultaat gezien het succes van Racing Point vorig jaar, met een overwinning in Sakhir als kers op de taart van het seizoen. Volgens Szafnauer moet zijn team het dit jaar meer hebben van racepace dan van één snelle ronde. “Maar vergeleken met waar we een paar maanden geleden stonden, hebben we nog heel veel werk te verrichten.”