Hill: ‘Vreselijk om Vettel zo te zien, krijgt zoveel klappen als een Mexicaanse piñata’

Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, heeft medelijden met Sebastian Vettel, die volgens hem ‘zoveel klappen krijgt als een piñata op een Mexicaanse verjaardag’. Er moet volgens de Brit ook iets gaan veranderen bij de Duitser.

Wie dacht dat Vettel na zijn vertrek bij Ferrari gelijk herboren in zou stappen bij Aston Martin, kwam bedrogen uit. De viervoudig wereldkampioen – Vettel won zijn laatste titel in 2013 en zijn laatste race in 2019 – kende een rampweekend: hij negeerde een gele vlag in de kwalificatie, moest achteraan starten, botste met Esteban Ocon, finishte als vijftiende en verzamelde liefst vijf strafpunten op zijn licentie.

“Slechter kon het niet gaan”, vat Hill Vettels weekend treffend samen in de F1 Nation Podcast. “Mijn God, het leek wel alsof Vettel een piñata was op een Mexicaanse verjaardag, zoveel klappen kreeg hij. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Het is vreselijk om naar te kijken”, vindt Hill, die echter ook denkt dat Vettel wellicht stappen moet ondernemen om alles weer op de rails te krijgen.

Met het nodige gevoel voor humor stelt Hill daarbij zelfs voor dat Vettel een exorcism probeert, een rituele uitbanning van kwade geesten: “Het lijkt immers wel alsof hij ergens iets verkeerd heeft gedaan om dit te verdienen, want niemand hoort zoveel pech te hebben.” Een stuk serieuzer stelt Hill wel dat Vettel misschien aan zijn mentale gesteldheid en instelling moet werken.

“Het is als een rugbytackle, die kun je ook niet halfslachtig uitvoeren”, zegt Hill. “Het wordt nu alleen maar erger als Sebastian zich hier zorgen om gaat maken en zich dit allemaal aantrekt. Hij moet alle negatieve gevoelens achter zich zien te laten. Als dat lukt, kan hij zich met coureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen meten, want hij heeft al het talent van de wereld.”

