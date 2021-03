Team voor team GP Bahrein: Hamilton klaar voor de strijd, Aston Martin-debuut in mineur voor Vettel

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de categorieën Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Lewis Hamilton won in Bahrein na een verbeten strijd met Max Verstappen, Sebastian Vettel begon zijn Aston Martin-carrière met een weekend om snel te vergeten. Ons oordeel:



TOP

Lewis Hamilton – 9: Start: 2e Finish: 1e

Wint voor het eerst sinds 2015 de openingsrace van het seizoen. Laat daarmee zien nog zeker te kunnen vechten voor een achtste wereldtitel. De undercut van Mercedes leek eerst succesvol, maar Hamilton werd in het slot van de wedstrijd flink onder druk gezet door Verstappen. Hij nam het in bocht 4 vaak niet zo nauw met de tracklimits. Met de achterstand die Mercedes tijdens de kwalificatie leek te hebben, kun je hoe dan ook niets afdingen op een ongelooflijk knappe prestatie.

Max Verstappen – 8: Start: 1e Finish: 2e

Heer en meester het hele weekend lang, maar op zondag toch zijn meerdere in Lewis Hamilton moeten erkennen. Dat had ook met de strategie van Red Bull te maken natuurlijk, al leverde die wel een enorm enerverende eindfase op. Riep al snel dat er een probleem was aan de achterkant van zijn auto. Passeerde Hamilton nog wel, maar buiten de baan en moest dus de eerste plek teruggeven, waarna hij er niet meer voorbij kwam. Reed eigenlijk een sterke race, maar het zal voelen als een ongelooflijke domper.

FLOP

Nikita Mazepin – 2: Start: 19e Finish: DNF

Kende een heel moeizaam weekend. Twee keer gespind in Q1 en bijna een seconde toegegeven op zijn teamgenoot. Zal zich ongetwijfeld een andere start van zijn F1-carrière voorgesteld hebben. Het enige lichtpunt is dat hij niemand met zich meenam tijdens zijn ongeluk in de race.

Sebastian Vettel – 3: Start: 20e Finish: 15e

Had pech met de spin van Mazepin in Q1, maar verergerde de situatie zelf door geen gehoor te geven aan de gele vlaggen. Vettel startte daardoor met een gridstraf achteraan. Hij had wel een goede start, maar bleef hangen achterin de middenmoot. Reed met blokkerende wielen tegen Ocon aan, wat hem ook nog tien seconden tijdstraf opleverde. Geen goed weekend voor de Duitser.

REST VAN HET VELD

Valtteri Bottas – 6: Start: 3e Finish: 3e

Voelde zich niet comfortabel met de auto en was niet tevreden over de strategie van zijn team in kwalificatie én race. De langzame tweede stop hielp natuurlijk niet, maar wist ook verder geen vuist te maken. Haalde uiteindelijk wel nog een extra punt op voor de snelste raceronde.



Sergio Pérez – 8: Start: 11e Finish: 5e

Zijn eerste tijd in Q2 werd gewist voor het overschrijden van tracklimits. Red Bull stuurde hem opnieuw naar buiten op de medium band. Dapper of stom, het zorgde ervoor dat de Mexicaan niet verder kwam dan de elfde stek. Een technisch probleem in de opwarmronde deed hem starten uit de pits. Maakte daarna snel veel plekken goed en zette uiteindelijk een dijk van een race neer om met een vijfde plaats toch nog kostbare punten voor Red Bull binnen te slepen.

Lando Norris – 7: Start: 7e Finish: 4e

Imponeerde al met een derde en tweede plaats in de eerste twee vrije trainingen. Liet ook in een duel met Leclerc zijn spierballen zien. De vierde plek was indrukwekkend en geeft aan dat McLaren weer stappen naar de top heeft gezet voor dit seizoen.

Daniel Ricciardo – 6: Start: 6e Finish: 7e

Moet misschien nog even wennen bij McLaren. Kon niet hetzelfde tempo rijden als zijn teamgenoot Norris, maar reed verder een solide wedstrijd.

Lance Stroll – 6: Start: 10e Finish: 10e

Liet zien dat de Aston Martin prima mee kan doen in de top-10. Een solide race, zonder veel fouten.

Fernando Alonso – 6: Start: 9e Finish: DNF

Liet zich in de eerste helft vaak gelden achterin de top-10. Op de medium band was het minder. Viel helaas in ronde 34 uit met remproblemen, maar gaf aan te hebben genoten en blij te zijn om weer terug te zijn.

Esteban Ocon – 5: Start: 16e Finish: 13e

Werd in de rondte getikt door Sebastian Vettel, maar reed verder ook niet de beste race van zijn carrière. Kon van achterin niet naar voren rijden.

Charles Leclerc – 6: Start: 4e Finish: 6e

Maakte duidelijk dat Ferrari stappen heeft gezet door het in de openingsronden Valtteri Bottas nog even lastig te maken. Maakte weinig fouten, maar verloor plaatsen aan Norris en Pérez.

Carlos Sainz – 6: Start: 8e Finish: 8e

Verloor twee plaatsen na de start, maar knokte zich terug. Natuurlijk pijnlijk om achter zijn oude team McLaren te eindigen.

Yuki Tsunoda – 7: Start: 13e Finish: 9e

Yuki de rookie remde schitterend diep in om de ervaren Alonso te passeren. Tsunoda onderstreepte daarmee nogmaals zijn talent. Zeer knap naar P9 gereden en pakt dus punten in zijn debuutrace.

Pierre Gasly – 4: Start: 5e Finish: DNF

Reed zich naar een knappe P5 in kwalificatie. Had een mooie race kunnen worden voor AlphaTauri, maar Gasly verloor zijn voorvleugel door een eigen fout na de herstart, waardoor hij op slag kansloos was. Maakte de race niet af, zodat hij voor Imola nog wat aanpassingen aan zijn auto mag maken.

Antonio Giovinazzi – 6: Start: 12e Finish: 12e

De Alfa’s ontliepen elkaar niet veel. Beide net buiten de punten, maar Giovinazzi werd toch nog op een ronde gezet, wat zijn temgenoot bespaard bleef.

Kimi Räikkönen – 6: Start: 14e Finish: 11e

Maakte vooral door uitvallers veel plaatsen goed. Reed verder een prima race voor Alfa Romeo, wat helaas net geen punten opleverde.

Mick Schumacher – 5: Start: 18e Finish: 16e

Spinde na de herstart. Kon verder weinig uithalen met zijn Haas, die met afstand de langzaamste auto van het veld lijkt. Geen droomdebuut voor de zoon van, maar het had duidelijk erger gekund.

George Russell – 6: Start: 15e Finish: 14e

Zette vorm van vorig jaar door. Bereikte wéér Q2 op zaterdag, een knappe prestatie met de Williams. Veel sneller dan teamgenoot Latifi, maar met de Williams leek P14 het maximaal haalbare.

Nicholas Latifi – 5: Start: 17e Finish: DNF

Een achterblijver met de Williams. Kwam voor het einde van de race naar binnen om niet meer weg te rijden, zodat hij voor de volgende Grand Prix wat aanpassingen aan zijn auto mag maken.