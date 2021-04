Marko: ‘In Bahrein wel geleerd dat we perfect moeten zijn om Mercedes te verslaan’

Red Bull heeft in Bahrein wel geleerd dat het ook nu het een snelle auto lijkt te hebben absoluut geen steken kan en mag laten vallen als het Mercedes wil verslaan. Dat stelt topman Helmut Marko.

Uiteindelijk heeft Red Bull de race in Bahrein namelijk verloren, is ook Marko tegenover F1-Insider van mening, want het had volgens hem met Max Verstappen en de RB16B-bolide wel ‘het sterkste pakket’. “In tegenstelling tot Mercedes opereerden wij echter niet op ons hoogste niveau”, erkent de Oostenrijker.

Volgens Marko maakte Red Bull ‘kleine foutjes’, zoals dat het in de race noodgedwongen de middelste stint op mediums reed terwijl Mercedes deze op de harde banden deed. Dit omdat het geen twee setjes verse harde banden meer had, en Mercedes wel.

“Dat Verstappen in het begin een probleem met het differentieel had, heeft evenmin geholpen”, oordeelt Marko. Hoewel Marko toegeeft dat Red Bull ‘een jaar geleden voor deze uitslag had getekend’, voelt Verstappens tweede plek nu als een nederlaag gezien hoe competitief de RB16B is.

Een ander probleem dat Marko nog aanhaalt, nu in gesprek met dagblad Österreich, is dat Red Bull problemen met de motor had. Met welke coureur dat was, specificeert hij niet, al stelt hij nog wel dat Red Bull ook niet goed op de koelere weersomstandigheden heeft ingespeeld met de auto.

Verstappens inhaalactie buiten de baan op Lewis Hamilton doet Marko verder af als ‘ongelukkig’. Het positieve, benadrukt Marko, is echter dat Red Bull weer over een auto beschikt waarmee het om de titel kan vechten. “We moeten echter wel van onze fouten leren”, beklemtoont hij net zo goed.

“Wie Mercedes wil verslaan, moet perfect zijn”, weet Marko, die bovendien weet dat Mercedes ook zeker niet stilzit: “Ze hebben voor de race op Imola twee weken om aan de zwakke punten van hun auto te werken”, vertelt hij F1-Insider, “en in het verleden hebben we wel gezien waar ze toe in staat zijn.”

