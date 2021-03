Red Bull introduceert in Imola eerste reeks updates

Red Bull zit ondanks een veelbelovend openingsweekend in Bahrein niet stil. Het team uit Milton Keynes introduceert in Imola, waar de tweede race van het jaar verreden wordt, een eerste reeks updates. “We hebben enkele gebieden geïdentificeerd waarop de wagen verbeterd kan worden.”

Na een productieve wintertest zonder noemenswaardige problemen werd Red Bull voor de openingsrace getipt als favoriet. Hoewel Lewis Hamilton door een gewaagde strategie de eerste GP van het seizoen won, was Red Bull het hele weekend lang het snelste team. Het geloof in een echte titelstrijd groeit dan ook in Milton Keynes, waar het team van energiefabrikant gevestigd is.

Om zo goed mogelijk gewapend te zijn in de strijd met Mercedes plant Red Bull een intensief updateprogramma. “Sommige ontwikkelingen zitten al in de pijplijn voor Imola, en de daaropvolgende races komt nog meer”, vertelt hoofdengineer Paul Monaghan daarover aan Autosport. “Het is nu een tweeledige strijd. We gaan zo veel mogelijk performance toevoegen aan de wagen voor Imola. We hebben ons lot in eigen hand en we hebben geen invloed op wat Mercedes, McLaren, Ferrari en alle andere teams willen doen. Dus we moeten gefocust blijven.”

Hoewel Red Bull op geen enkel vlak lijkt onder te doen voor concurrent Mercedes, mag het team niet verslappen in gevecht met Mercedes. “We hebben enkele gebieden geïdentificeerd waarop de wagen verbeterd kan worden. We zullen ons daarop concentreren”, vertelt Monaghan. “We hebben geen invloed op de anderen, dus we moeten onze auto verder ontwikkelen.”

Ondanks dat in Imola de eerste updates geïntroduceerd zullen worden, beseft men bij Red Bull dat met 23 races op de kalender de RB16B steeds verder ontwikkeld zal moeten worden. “Het draait niet allemaal om Imola. Als we daar winnen kunnen we niet zeggen: “Ah, nu zijn we wereldkampioen’. Zo gaat het niet. Het wordt een lange strijd in een lang seizoen”, aldus Monaghan.

